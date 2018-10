García Egea defiende "hablar claro" a los españoles: "Al que no le guste seguramente no será del PP"

Teodoro García Egea reivindicó el discurso contundente de Pablo Casado ante las primeras críticas internas. Alfonso Alonso y Ángel Garrido llegaron a mostrar sus reservas públicamente en los últimos días. "No nos vamos a alejar de lo que pensamos, somos así", subrayó el secretario general en Es La Mañana de Federico. Y lanzó un aviso a navegantes: "Al que no le guste seguramente no será del PP".

"La gente quiere que hablemos claro, no le molesta en absoluto que digamos verdades", aseguró el número dos de Casado. "No nos moveremos de donde estamos", se reafirmó, enarbolando la bandera de la bajada de impuestos o de la libertad en educación o sanidad. "Y eso lo vamos a defender aquí y en Andalucía", apostilló, después del lío en el PP regional tras las polémicas declaraciones de Isabel García Tejerina. Según avanzó, intentará que tanto Mariano Rajoy como José María Aznar participen en la campaña, aunque la decisión final no está tomada.

"Nadie cuestiona el liderazgo de Casado y en la calle hay más ilusión" a pesar de que "cada uno pueda tener su opinión internamente", remató García Egea, que durante la entrevista en esRadio se revolvió ante aquellos que piden "viajar al centro". "¿Alguien me ve como un radical? Yo he nacido en Cieza, Murcia, he tenido una vida normal", dijo. "Yo me considero una persona de centro derecha", añadió, y volvió a recordar los principios del PP.

García Egea criticó con dureza el papel de Pablo Iglesias en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado: "Actúa de enviado especial de Pedro Sánchez para negociar los presupuestos en la cárcel en lugar de hacerlo en el Parlamento. Lo grave no es que yo lo diga, lo grave es que esto ocurra en un país como España", razonó. "Cataluña no es de Torra ni de Puigdemont, lo que sea Cataluña lo tenemos que decidir entre todos los españoles", quiso remachar.

Federico Jiménez Losantos le preguntó por el acto de Ciudadanos en Alsasua, que también secunda VOX. "Somos los primeros que fuimos a Alsasua", recordó el secretario general. En efecto, Casado se trasladó hasta la localidad navarra en el periodo de primarias para respaldar a la guardia Civil. Aunque recalcó: "Somos como somos y pensamos como pensamos, ya hemos ido e iremos las veces que hagan falta".