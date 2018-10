¿Qué datos habría dado el CIS sin las groseras manipulaciones de Tezanos?

El Barómetro publicado este jueves por el Centro de Investigaciones Sociológicas le ha valido a José Félix Tezanos, ex de la Ejecutiva del PSOE que preside el instituto público, una catarata de críticas aún mayor que la surgida tras el de septiembre.

No es para menos: Tezanos vuelve a cambiar el método para calcular la estimación de voto y, tras haber renegado de la "cocina" demoscópica en el Barómetro de septiembre presenta ahora una cocina tan defectuosa que los datos quedan medio crudos: se limita a añadir a la intención directa de voto -lo que la gente dice sin más que va a votar- los datos de simpatía, la cercanía o lejanía que los entrevistados muestran por uno u otro partido.

Pero a pesar de ser de por sí bastante graves éstos son los únicos problemas del sondeo: tal y como comentaba este jueves en En Casa de Herrero el sociólogo Narciso Michavilla, presidente de GAD3, "el sesgo de la muestra se está yendo mes a mes hacia el votante socialista".

Y es que, tal y como explicaba en la misma entrevista el propio Michavilla "el recuerdo de voto ha entrado en barrena y va a llegar un momento en el que sólo entrevisten a votantes socialistas".

Lo cierto es que, efectivamente, lo que los encuestados del CIS recuerdan haber votado no tiene mucho que ver con lo que realmente se voto: sólo el 21,7% afirman que votaron por el PP, cuando los populares llegaron al 33% en junio de 2016, mientras que el PSOE, que se quedó en un 22,63%, tiene entre los encuestados del CIS un recuerdo de voto del 27%, casi cinco puntos más.

Manuel Mostaza, director del área de Asuntos Públicos de Atrevia comentaba también este dato en Es Noticia: "El recuerdo de voto cada vez es más favorable al PSOE, hay que recordar que en las elecciones del 2011 el Partido Socialista se quedó once puntos por debajo del PP, pero en cambio ese recuerdo de voto a favor del PSOE no deja de crecer y eso nos lleva a pensar que la muestra está sesgada", explicaba, "todos sabemos que cuando un partido pierde el Gobierno sus votantes tienen a olvidar un poco que le votaron, pero estos datos son demasiado sorprendentes, eso es lo que origina que el resultado de la encuesta sean tan llamativos", remataba.

Teniendo esto en cuenta, ha habido quién, tomando como base los propios datos del CIS, ha realizado una proyección de cuál habría sido el resultado real del barómetro si se hubiese aplicado correctamente la cocina necesaria en cualquier sondeo.

El primero en hacerlo fue el experto en encuestas de El País, Kiko Llaneras -que fue uno de los autores de la increíble entrevista a Tezanos en el diario de Prisa- que explicaba en su cuenta de Twitter que "el CIS se desvía -hay una diferencia de casi 11 puntos en la diferencia entre el PP y el PSOE que señala el Barómetro y la de la media de encuestas- porque ha cambiado el modelo de estimación" para el que Tezanos usa sólo voto más simpatía "y nada más".

"He hecho el ejercicio de hacer una cocina propia, mínima, estándar y que intenta replicar lo que podría hacer el CIS hasta ahora", aseguraba, con la que obtenía un resultado muy distinto: el PSOE seguiría siendo el partido más votado, pero sólo con un 25% y sólo con un punto de ventaja sobre el PP, que tendría casi seis puntos más de los que le da el CIS para quedarse en el 24%, Ciudadanos también estaría por encima que la estimación que hace el instituto público, en un 22%, y por último Podemos también se habría visto perjudicado por el ‘método Tezanos’, aunque algo menos: tendría el 18% en lugar el 17,3% pronosticado.

6/ Es decir, con una cocina estándar (e insisto, simplista) me saldría algo de este estilo, que no se aleja demasiado del promedio:

PSOE 25%

PP 24%

Cs 22%

UP 18%