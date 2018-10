Savater sobre Cataluña: "La democracia no está por encima de la ley"

Convocados a debatir bajo el epígrafe "Ciudadanía frente a Populismo en España y Europa" este jueves en Madrid han compartido mesa la diputada de UPyD Maite Pagazaurtundua, el expresidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el filósofo Fernando Savater.

Rodríguez Ibarra no ha dudado en calificar de golpe de Estado el referéndum del 1 de octubre pasado. "Ahora se niega que haya habido un golpe de Estado porque tiene que haber detrás un militar pegando tiros. Supongamos que esta mañana el Congreso de los diputados aprueba por mayoría absoluta que no habrá elecciones en 20 años. No hay ningún militar que lo ordene, no hay nadie con metralleta tirando, ¿pero eso es un golpe de Estado, o no?", se ha preguntado. "El poder ejecutivo elimina al poder legislativo de un plumazo, por mayoría absoluta, no hay metralletas, no hay rifles, pero sí lo es, es terminar con la Constitución". Preguntado por la decisión del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de romper relaciones con el líder de la oposición por decir que es "partícipe y responsable de un golpe de Estado", Ibarra ha pedido a Pablo Casado que "modere su lenguaje" y que identifique al "enemigo", que "se llama Tardá, Puigdemont y Artur Mas", por tanto, "centremos los tiros, no nos disparemos a nosotros mismos, enderecemos el fusil y disparemos al sitio donde está el objetivo", ha concluido.

Savater ha matizado a Rodríguez Ibarra recordando que aunque "los responsables sean los que son, estamos viviendo un Gobierno en España apoyado por los golpistas y por los grupos que causan más peligro a la unidad del España". Para el filósofo "la única manera de resolverlo es convocando unas elecciones". Para Savater no debería preocupar "si Ciudadanos es la marca blanca del PP", "a mí lo que me preocupa es si el PSOE es la marca blanca de Podemos". Sobre los pactos actuales para el socialista "en 2016 se perdió una oportunidad histórica" y por ello, ha dicho, "culpo mucho a mi partido". En vez de segundas elecciones, "el Partido Socialista tenía la obligación de acordar con el PP un gobierno de coalición que hubieran transformado al Partido Popular de ser heredero de Fraga a ser heredero de Adolfo Suárez". Según el político socialista el "Parlamento (catalán) ha estado cerrado cuatro meses porque todo lo que dicen (los separatistas) en la calle no lo pueden decir en el Parlamento porque están procesados inmediatamente".

La diputada de UPyD, Maite Pagazaurtundua, cree que hace un año estuvimos "al borde de una catástrofe" pero "las instituciones aguantaron y no fueron más allá". Ha hablado de "golpe posmoderno" con "medios para la manipulación masiva", y ha advertido de que "los populistas esconden juegan a coger poder" y por eso "les interesa mucho que la autoridad se pierda, que el campo esté embarrado, que se pudran los problemas, necesitan mucho follón". Eso sí, los tres ponentes han apostado por el diálogo, "no se trata de hacerse el ofendido".

Cuba, Venezuela, Otegi y Zapatero

Rodríguez Ibarra también ha opinado sobre la reunión del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero con el etarra Arnaldo Otegi. Se ha remontado a las primarias de su partido celebradas en el año 2000. Ibarra, que está en contra de este sistema de elección, cree que el PSOE "un partido serio" lo adoptó por "seguidismo del populismo" y que "cuando se elige por primarias algunas veces se elige mal, y cuando se elige mal uno tiene la tendencia a reunirse con Otegi". En este asunto Pagazaurtundua ha lanzado una advertencia, "si se consiguiera la impunidad histórica de ETA el populismo nacionalista vasco se podría reactivar".

Si Zapatero trabaja codo con codo con Nicolás Maduro, Rodríguez Ibarra ha llamado a "no olvidar la Historia" y ha recordado varios ejemplos de populismo como Cuba, Venezuela, Nicaragua: "Me dejé barba por los barbudos (de la "revolución" cubana), mi padre, mi abuelo se emocionaron con la "revolución bolchevique", después de Castro vino la sandinista, después la de Chávez y la de Maduro... Lula da Silva, Rafael Correa en Ecuador"; el resultado, ha concluido "por sus frutos los conoceréis". Eso sí, en este repaso el dirigente del PSOE ha olvidado el apellido político o ideológico de todos esos tiranos populistas: comunista o socialista.

La democracia vacía

El filósofo Fernando Savater ha sintetizado la actitud del populista en la idea de que "pone la democracia por encima de las instituciones y de las leyes". Así ha definido al "verdadero populismo" es el que dice, "ustedes son legalistas pero nosotros somos demócratas". Para el filósofo "lo primero es la ley, la Constitución para que se pueda castigar a los que se enfrentan al Estado de Derecho", "la democracia llega lo último". Ha llamado a difundir este mensaje entre los jóvenes porque "sentirse joven es sentirse omnipotente, y va unido a una democracia voluntarista".

Tanto Rodríguez Ibarra como Savater y Pagazaurtundua han coincidido en "apelar a la ciudadanía", y la responsabilidad de "lo que se vota" para combatir el populismo, despertar de "una hipnosis colectiva". También en la defensa de Europa, que "puede entrar en crisis" en las próximas elecciones de mayo del 2019, como garante de las instituciones de cada país miembro.