El silencio de Casado alimenta los rumores en el PP sobre el futuro de Cospedal

Silencio de Pablo Casado por segundo día consecutivo, y muchos rumores en los pasillos del Congreso de los Diputados. Oficialmente, el PP aseguró que "de momento" respalda a María Dolores de Cospedal, en el punto de mira por sus vínculos con el polémico José Manuel Villarejo. "Hasta ahora" de las conversaciones no se desprende "ningún delito ni ningún ilícito", destacó Teodoro García Egea. "Pero esperamos más", reconocieron fuentes de Génova, y de ahí la cautela del secretario general.

Finalmente, Cospedal apareció en el Cámara Baja, pasadas las nueve de la noche, y ocupó su escaño para votar. "¿Por qué voy a estar preocupada? Siempre he dicho la verdad", afirmó, con Dolors Montserrat e Isabel García Tejerina de escolta. A su juicio, el caso "no tiene más trascendencia", toda vez "no" ha ocultado sus contactos con Villarejo. "La única diferencia es que algunos han mentido sobre ello y otros no lo hemos hecho", añadió, en relación a Dolores Delgado. "Absolutamente", contestó sobre si se siente respaldada por el PP.

Según fuentes del partido, tras la detención de Villarejo y con Mariano Rajoy todavía en Moncloa, Cospedal ya informó internamente de que había mantenido contactos con el comisario y de que era consciente de que había grabaciones, pero prometió entonces que no temía el contenido de esas cintas porque "no hizo nada malo". Si bien, ahora, la dirección nacional deslizó que, según les ha trasladado, "no recuerda" qué habló con Villarejo.

En este contexto, en el PP se instaló este martes una especie de psicosis ante lo que podría estar por llegar. "Esto no ha acabado", coincidieron varios cargos de la formación, muy preocupados por los próximos audios que puedan afectar a Cospedal, pero también a su marido, Ignacio López del Hierro, "que estaba en todo". Y de ahí que, si la situación se vuelve insostenible, un sector del partido no descartó que la exministra acabe tirando la toalla.

"Ella ya está de retirada y puede que las grabaciones aceleren su salida, pero todos tendríamos que trabajar para que fuera lo más honrosa posible", en palabras de un alto cargo de Génova. En el entorno de Casado, eso sí, pidieron no adelantar los acontecimientos. "Tranquilidad", insistieron.

El líder del PP no se pronunció sobre el tema, pero a última hora de la tarde su número dos reunió a los periodistas para hacer una breve declaración en los pasillos de la Cámara Baja. García Egea, que conversó en al menos dos ocasiones con Cospedal en las últimas horas, fue muy cuidadoso. "De momento", dio a entender, la consigna es resistir. Pero no quiso aventurar qué pasará en los próximos días e intentó, como la protagonista, poner el foco en la ministra Dolores Delgado, también vinculada a Villarejo, y que "sigue sentada en el banco azul". "Desconocemos el alcance de los futuros audios", insistieron en Génova.

Actualmente, Cospedal es miembro del Comité Ejecutivo y presidenta de la comisión de Exteriores en el Congreso. Y, hasta el estallido del escándalo, su influencia en Casado era enorme, toda vez fue clave en su victoria frente a Soraya Sáenz de Santamaría en el congreso extraordinario del PP de julio. "Ella hizo lo que creyó que tenía que hacer para saber qué pasaba -en relación al caso Gürtel- y siempre pensó en el bien de partido", según su entorno, que reconoció que no está pasando un buen momento.