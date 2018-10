Rosa María Mateo pierde las formas con un diputado del PP: "Es usted mezquino y miserable"

Tensión entre Rosa María Mateo y Ramón Moreno, del PP, en la comisión mixta de control parlamentario de RTVE. La administradora única provisional del ente no dudó en tachar de "muy mezquino y muy miserable" al dirigente popular, que sacó a colación la contratación de su hijo en el ente. Ante estas palabras, Dolors Montserrat, la portavoz del Grupo Popular, se apresuró a exigir a Mateo que "pida perdón" y dé explicaciones "con respeto" en la sede de la soberanía nacional.

Mateo afirmó que su "máxima preocupación" es hacer una televisión publica de calidad y reclamó al PP que deje de "lanzar su artillería" contra la radiotelevisión pública. "Señores y señoras del PP dejen de lanzar toda su artillería contra la televisión publica, es también su televisión, es la televisión de todos y para todos, y quiero pedir a los españoles que vuelvan a confiar en la televisión publica", dijo en la Cámara Baja, tal y como recoge EFE.

Mateo compareció a petición del grupo parlamentario popular, que le pidió dar cuenta de las medidas que piensa adoptar "con el fin de rectificar el rumbo de los servicios informativos de TVE" ante la pérdida de liderazgo de los informativos de la cadena pública en septiembre. La administradora única provisional replicó que no va a adoptar "ninguna" medida porque audiencia y calidad "no siempre van de la mano" y espetó que le preocupa más la calidad que la audiencia.

Tras anunciar que el pasado mes de octubre la audiencia de los informativos ha subido un 1,1%, Mateo aseguró que "el rumbo marcado" en los noticieros de la cadena pública por los profesionales elegidos es "el de la profesionalidad y la pluralidad". "Parece que los espectadores reconocen poco a poco nuestro esfuerzo por hacer unos informativos más plurales y que los que habían huido de nuestra televisión porque no les gustaba parece que están volviendo", dijo. "Mi máxima preocupación es hacer una televisión pública de calidad", repitió una y otra vez.

La polémica sobre su sociedad patrimonial

También negó que el objetivo de su sociedad patrimonial fuera "delinquir" y afirmó que la disolverá "cueste lo que cueste". Sostuvo que no tiene que entrar en detalles sobre la actividad de la sociedad porque "no tiene relación alguna con el cargo", si bien reconoció que la quiso disolver en dos ocasiones y no lo hizo porque costaba "mucho dinero"

"Podría ser Al Capone, pero no lo soy, no he creado una sociedad para delinquir", añadió, y solicitó que si alguien considera que así lo ha hecho, "como buen ciudadano tiene que dirigirse a las instancias correspondientes para denunciar el hecho".

Al PP no le convencieron sus explicaciones. Ramón Moreno pidió el cese o la dimisión de Mateo porque no puede seguir gestionando RTVE de "forma honorable": "Usted tiene un grave problema, se llama opacidad, desprecio al control democrático".

"Rosa María Mateo, además de en presunto fraude fiscal con su sociedad instrumental, incurre también en incompatibilidad manifiesta al ser copropietaria y apoderada de una empresa", subrayó.

El diputado también criticó que el hijo de Mateo, administrador de la sociedad, haya trabajado como traductor en RTVE. Fue entonces cuando la responsable del ente dijo: "Es usted muy mezquino y muy miserable por sacar a mi hijo a relucir", dijo Rosa María Mateo para después aclarar que RTVE contrató los servicios de su hijo de forma esporádica y que ella le buscó trabajo.