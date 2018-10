Pedro Sánchez se niega a descartar que indultará a los golpistas

Estruendoso silencio del presidente del Gobierno: Pedro Sánchez se ha negado a comprometerse a que no indultará a los golpistas catalanes. Se lo ha pedido Albert Rivera durante la sesión de control al Gobierno: "Comprométase a que no a va a indultar a los golpistas y si no convoque elecciones y llévelo en el programa electoral a ver qué opinan los españoles", le ha dicho en su pregunta.

El presidente ha eludido ostentosamente responder y se ha embarcado en una serie de disgresiones y chascarrillos entre los que le ha dicho que "la política va mejor que cuando usted apoyaba al PP y la economía va bien". Sánchez ha menospreciado a Rivera, advirtiéndole de que esa misma pregunta se la había hecho hace unas semanas el presidente del PP, Pablo Casado, a quien Rivera pretende emular, según Sánchez.

De hecho, el presidente ha fingido equivocarse en su primera réplica. "Perdón, le iba a llamar Casado, debe de ser porque los argumentarios, incluso las preguntas, suelen ser las mismas".

Pero Rivera ha insistido en su segundo turno de palabra: "Le han escuchado todos los españoles" –ha dicho el de Ciudadanos– no sé si hace el sordo o el tonto. Le pregunto claramente, indultos, indultos, señor Sánchez, ¿usted va a prometer indultos a los que han intentado romper nuestra democracia? Es muy fácil, sí o no", ha requerido, "si no responde es porque no tiene escrúpulos", ha dicho con contundencia.

Albert Rivera ha asegurado también que si Sánchez callaba eso sólo puede significar que su intención es dar esos indultos, y ha recordado cómo representantes socialistas como Iceta y Cunillera anticipan la posibilidad de un perdón del Gobierno a los políticos independentistas presos o fugados que están acusados de rebelión.

Rivera también se ha mostrado "avergonzado, como muchos españoles", porque los "indultos a quienes han intentado romper España y los Presupuestos Generales del Estado se negocien en una cárcel", en alusión a la visita que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, socio presupuestario del Ejecutivo, hizo al presidente de ERC, Oriol Junqueras, en prisión preventiva en Lledoners (Barcelona) por su papel en el 'procés'.