Casado advierte a Cospedal: "Mi único compromiso es con los afiliados"

Pablo Casado se rodeó de cargos y afiliados del PP para romper su silencio sobre María Dolores de Cospedal. Entre constantes aplausos, en Huelva, aseguró que "en todo momento ha dado explicaciones y no ha mentido", pero evitó respaldarla claramente. Es decir, la sigue sujetando, aunque marcando distancias a la espera de lo que esté por llegar. Y enfatizó que su "compromiso" es con los afiliados, dejando claro que ello es más importante que el apoyo que le brindó Cospedal para lograr la presidencia de la formación.

Sólo contestó una pregunta sobre el caso, que mantiene en vilo al PP desde el lunes. Desveló que ha hablado con Cospedal, y se ciñó a su versión de los hechos. Pero no fue más allá. "No tenemos toda la información. Tenemos que mantener la cautela", insistieron fuentes de su entorno, pendientes de las próximas grabaciones con el polémico José Manuel Villarejo.

En una respuesta muy calculada, el líder del PP también quiso destacar que la estructura "pseudopolicial" de Villarejo "se creó durante un gobierno socialista y se desarticuló con el gobierno del PP, y aseguró que "nada de eso volverá a suceder" si él llega al palacio de la Moncloa. Según añadió, los miembros de su Comité de Dirección, en el que no tiene silla Cospedal, no tienen "nada que ocultar ni que temer" en relación. Un extremo, subrayó, que duda en el caso de otras formaciones.

"Mi único compromiso es con los afiliados que me eligieron presidente por primera vez en primarias. Y mi compromiso es ejemplaridad, trasparencia y rendición de cuentas. Cualquier conducta que se aparte, contará con mi absoluto rechazo", sentenció Casado, en lo que su propio equipo entendió como toda una declaración de intenciones. "Pero la decisión –de dimitir– la debería tomar Cospedal", deslizaron las fuentes consultadas en Génova, no descartando que esto acabe ocurriendo. Tal y como avanzó este diario, cargos de la formación creen en que "no tiene otra salida". Actualmente, es miembro del Comité Ejecutivo y presidenta de la comisión de Exteriores en el Congreso.

Casado no quiso hacer más declaraciones. "Es todo lo que tenía que decir, me remito a las explicaciones que ya he dado", zanjó ante una nueva pregunta sobre Cospedal. En cuanto a los aplausos y los cargos populares en su comparecencia, en Génova aseguraron que fue decisión del PP de Huelva.