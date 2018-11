Pablo Casado acusó a Pedro Sánchez de "pisotear" la dignidad de España tras ordenar a la Abogacía del Estado retirar el delito de rebelión para los promotores del golpe separatista del año pasado, y reclamó de nuevo elecciones anticipadas. "No vamos a tolerar que el Gobierno ponga en jaque la estabilidad y la dignidad del reino de España por mandato de los golpistas", aseguró el líder de la oposición, que se mostró indignado con el presidente por ser "rehén" de sus socios de investidura.

"No culpamos a la Abogacía del Estado", aclaró. Y desveló que hay altos cargos de la institución "abochornados" y que "se han negado a firmar ese papel". En concreto, uno de ellos es el responsable de penal, según fuentes populares. "Estamos con la Fiscalía y con el poder judicial que sí han cumplido con su responsabilidad de mantener el delito de rebelión", destacó Casado, que denunció la "complicidad" de Sánchez con los independentistas para "torpedear" la labor de los tribunales.

"Los delitos que han podido cometer los independentistas se están encontrando con la inacción o con la complicidad del Gobierno, que no solo no hace nada, sino que entorpece la labor de Abogacía para conseguir que quien haya hecho mal tenga las repercusiones penales que marca el Código Penal", resumió Casado en Málaga, en el marco de la Intermunicipal del PP.

Y recordó que en los días previos al 1-O los coches de la Guardia Civil "no fueron destrozados por una granizada", ni la policía judicial tuvo que permanecer por la noche en la Consejería de Economía "porque se olvidaron de abrir las puertas". "Hubo un tumulto de personas que de forma violenta" reventaron los vehículos e impidieron que la policía judicial saliera "por miedo a una agresión", enfatizó.

Mensaje a los descontentos del PSOE y Cs

En este contexto, se dirigió a los votantes socialistas "hartos" de ver cómo el Gobierno "mancilla" los principios fundacionales de su partido. "Aquí tienen su casa para defender España, porque nosotros creemos en la España transversal de las banderas y no en los rehenes de los independentistas y los batasunos", destacó entre aplausos. "Sánchez ya no representa el socialismo histórico, el que hizo la Transición", ni tampoco a muchos "barones avergonzados de su secretario general, que está en manos de los independentistas y golpistas", aseveró, tal y como recoge EFE.

Después, también se refirió a aquellos que optaron por Ciudadanos y "no entendieron" que su líder, Albert Rivera, haya llegado a pactar con Sánchez. "El único partido de centroderecha en España es el PP, el único partido reformista liberal que cree en la unidad de España, que va a respetar la economía de libre mercado, que no quiere pactar con la izquierda y que no va a ceder ante el independentismo", arguyó. Y pidió que todo el voto constitucionalista vaya al PP ante "las graves circunstancias que sufre España".

En este acto en Málaga, en el que no hizo ninguna referencia sobre María Dolores de Cospedal, el líder del PP también dijo, en clave andaluza, que el PP "tiene muy claros sus principios y que no va a pactar con Susana Díaz", porque "no se lo merece la comunidad tras 40 años de socialismo".