Juan Marín: "Estamos en las antípodas de Podemos y de VOX, será imposible llegar a acuerdos"

Juan Marín tiene muy claro, y lo expresa también con mucha claridad, que su historia con Susana Díaz es parte del pasado: "A partir del 4 de septiembre –fecha en la que la socialista aseguró que no iba a cumplir con varios de los compromisos del pacto de legislatura– se rompió la confianza y ahora no tenemos nada que hablar de futuros gobiernos", ha dicho entrevistado por Rosana Laviada en Es la Mañana de Federico de esRadio.

En este sentido, el líder naranja se ha expresado con contundencia en su intento de distanciarse del PSOE, al que ha venido apoyando desde 2015: "Nosotros tenemos una cosa muy clara: los votos de Cs no van a servir para que Susana Díaz siga gobernando, por muchas razones pero sobre todo una, que es la falta de confianza", ha dicho el andaluz, recordando que "se firmaron unos documentos" para la investidura de la socialista y en ellos "la regeneración era el eje", algo que "Díaz ha dicho que no piensa cumplir", lo que ha llevado a la pérdida total de confianza.

Martín ha dicho que Cs no "tiene encuestas internas" pero sí aprecia "una sensación enorme en la calle, algo que no se había producido nunca, de que hay una tendencia importante de cambio en Andalucía" y que ese cambio "tiene que venir de la mano de Cs".

El motivo es "porque hemos asistido a un monopolio del PSOE durante 40 años de gobierno", donde "no sólo se ha instaurado la corrupción en el PSOE, sino que tenemos un balance socioeconómico muy malo, con tasas de desempleo, fracaso escolar, problemas en sanidad…". En definitiva, "una ineficacia en la gestión del PSOE que ha llevado a la ciudadanía al cansancio de 40 años de lo mismo".

Y enfrente, ha dicho Marín, "no es mucho mejor, el PP tras 40 años no puede presentar ninguna credencial" mientras que "nosotros, con 9 diputados, hemos conseguido logros que el PP no ha conseguido ni cuando tuvo 50 escaños".

Sobre los futuros pactos ha dicho que "cuando terminen las elecciones veremos los resultados e intentaré buscar los apoyos necesarios para poder formar gobierno". Juan Marín ha dicho que "conversaré con todas las fuerzas políticas que tengan representación parlamentaria, siempre dentro de unos principios y un proyecto político que sea coincidente".

Sobre un posible pacto con Vox, ha asegurado que tampoco pactará con VOX tras las elecciones del próximo 2 de diciembre. Aunque ha empezado por asegurar que "lo importante no son las siglas sino los proyectos" finalmente ha asegurado que su partido está "en las antípodas tanto de Podemos como de VOX, así que con ellos será imposible llegar a acuerdos".