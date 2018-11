Cospedal deja el Comité Ejecutivo del PP pero se aferra al escaño

María Dolores de Cospedal mantiene el pulso. Deja el Comité Ejecutivo Nacional, pero no su escaño. Actualmente, es presidenta de la comisión de Exteriores en el Congreso. "Una dimisión en diferido", según el augurio de un alto cargo del PP. Más aún, ya que en Génova no descartan ni mucho menos que haya más grabaciones. En el último audio, se le escucha encargar a José Manuel Villarejo que espiara al hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba.

"Ante los múltiples ataques que he recibido estos días por las conversaciones mantenidas con el ex comisario Villarejo, y para evitar que estos ataques se hagan extensivos a la formación política de la que he sido secretaria general, y a su actual presidente, he decidido renunciar a mi condición de miembro del Comité Ejecutivo Nacional, máximo órgano de dirección del partido", informó Cospedal en un comunicado sin membrete de la formación. Así lo acordó con Pablo Casado, con el que se reunió este lunes en Génova13

Una decisión "de mutuo acuerdo" después de que, para el equipo de Casado, la situación había llegado a una situación límite. "Ella sabía que queríamos un gesto", según un conocedor de las negociaciones. Y de ahí que se acordara su breve escrito antes de que Teodoro García Egea compareciera en rueda de prensa,a las 13:30h, al término del Comité Ejecutivo. El comunicado se remitió a los medios, por parte de los servicios de prensa del PP, media hora antes.

"Siempre lo hice pensando y sigo pensando que era mi obligación como secretaria general para tener toda la información posible sobre los hechos que pudieran perjudicar a mi formación", se defiende por escrito Cospedal. Esto es, no se arrepiente. De hecho, denuncia "manipulaciones" en las cintas que "tratan de ofrecer una imagen distorsionada de la realidad". "Son extractos editados que sólo tratan de perjudicar y dañar mi imagen personal, algo que no quiero que se extienda al Partido Popular", remata.

Así las cosas, Cospedal deja la dirección de la formación, pero sigue en el Grupo Popular en el Congreso. En caso extremo, Casado podría ordenar su expulsión, por lo que pasaría al grupo mixto, como ocurrió en su día con la fallecida Rita Barberá en el Senado. Pero en Génova esperan que "salga de ella" su adiós definitivo en caso que continúen las grabaciones, como se da por descontado.

"Es una cuestión de índole personal", afirmó una y otra vez García Egea, que rechazó aclarar si Casado también le solicitó el acta. "Evidentemente, lo que habríamos querido es que su renuncia fuera total", confesaron las fuentes consultadas en el seno de la dirección.