La todavía secretaria general de ERC, Marta Rovira ha decido romper este viernes su silencio después de que el pasado 23 de marzo se fugase a Suiza y no acudiese a declarar al Tribunal Supremo para conocer el auto de procesamiento por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. La explicación que ha dado la todavía número 2 de ERC en una entrevista en Cataluña Radio es que "sabía que la iban a encarcelar porque la citación del Supremo escondía un escarmiento político" y planeó su fuga en pocas horas.

En contra de lo que se ha venido publicando, Rovira ha asegurado que el líder de su partido, Oriol Junqueras que ya estaba en la prisión de Estremera, estaba al tanto de su decisión: "Él me dijo que ya había demasiada gente en la cárcel y que tomase la decisión que quisiera". También ha asegurado que sus otros compañeros de filas separatistas, Josep Rull, Raul Romeva y Jordi Turull conocían perfectamente sus intenciones desde el día de antes, precisamente en el primer intento de investidura fallida de Turull que fue cuando se la vio en España por última vez. "Aquí hay un componente muy personal de todos", así intentaba justificar que ellos sí acudiesen al Supremo.

"Opté por el silencio porque es la manera más sincera de encontrarme conmigo misma", ha dicho Rovira en esta entrevista en la que aparte de intentar vender su fuga ha defendido que para ella no es menos duro vivir tranquilamente en Suiza: "No tenemos que contraponer nunca lo que es exilio de lo que es prisión. Son dos caras de la misma moneda que es la represión que ha decidido aplicar el Estado. El exilio creo que debe ser el altavoz", ha defendido Rovira que sin embargo como "altavoz" ha estado escondida y fuera de los focos mediáticos desde hace 8 meses. Su silencio dice que busca también, "no perjudicar a sus compañeros".

Desde el extranjero y fugada de la justicia, Rovira ha animado a los suyos a seguir en el camino de la desobediencia "no puedo descartar ninguna vía" y, cuatro años después del ilegal 9-N del expresidente catalán Artur Mas, ha insinuado la posibilidad de reeditar otro referéndum ilegal si la cúpula separatista en prisión preventiva acaba siendo condenada por el supremo en los próximos meses. Un referéndum "con cierto reconocimiento y aval internacional es lo que nos falta respecto al mandato del pasado 1-O".

De cara a ese juicio contra los golpistas, según Rovira, "la gente no se quedará en el sofá viendo como se condena a inocentes", porque según ella, tienen "un instrumento que es el referéndum mejor que ( la solución) pase por partidos o elecciones manipuladas". Para ella, existe una amplia mayoría que "dice que hay que pasar por aquí". En este sentido, también ha aprovechado Rovira para reclamar unidad al separatismo, que aparte sus diferencias para poder avanzar en el camino hacia la ruptura con España.