La contraoferta de Torra a Sánchez: una reunión de "Gobierno a Gobierno"

Después de que desde el Gobierno se hubiera ofrecido una reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra el 21 de diciembre, fecha en que se celebrará el Consejo de Ministros en Barcelona, el Ejecutivo catalán ha lanzado una contraoferta. La portavoz Elsa Artadi ha emplazado al presidente del Gobierno a una "reunión de todo el Gobierno catalán con el Gobierno central en pleno en Barcelona" en esa fecha.

La Generalidad asegura que aún no tiene constancia oficial de las intenciones del presidente del Gobierno al que le piden que no viaje a Barcelona "con la intención de hacer turismo ministerial" sino para aproximarse "al mayor de los retos que tiene por delante" que es la situación en Cataluña. "Ofrecemos con la mejor de las voluntades esta cumbre bilateral y esperamos que su voluntad no sea simplemente estética", ha apuntado Elsa Artadi.

Preguntada sobre si esta contraoferta significa que rechazan de pleno un encuentro privado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el catalán, Quim Torra, Artadi ha puntualizado que "no excluimos nada, el presidente Sánchez siempre es bienvenido al Palau de la Generalidad, somos los del diálogo, siempre abiertos al diálogo". Para Artadi lo más importante ahora es "poder intercambiar información de manera fluída" con el Gobierno independientemente del formato pese a que el propio Torra daba por rotas sus relaciones con Sánchez hace escasamente una semana a raíz de los escritos de Abogacía del Estado y Fiscalía contra la cúpula separatista en prisión preventiva.