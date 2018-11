Otro guiño del PSOE a los separatistas: rechaza las medidas contra los lazos amarillos

Nuevo guiño del PSOE a los independentistas, en esta ocasión en el Congreso de los Diputados. El pleno ha rechazado una proposición de ley del PP que pretendía evitar la exhibición en espacios públicos de símbolos "excluyentes" como los lazos amarillos o las banderas esteladas y que, incluso, contemplaba la posibilidad de cesar a los altos cargos que la permitieran.

Sólo Ciudadanos y UPN han apoyado la iniciativa, mientras que el PP ha acusado a los socialistas de ser unos "traidores" por haberla rechazado y ha avanzado que tiene una agenda reformista en este ámbito y seguirá intentándolo, tal y como recoge EFE.

Una proposición que, según los populares, no trataba de perseguir a los ciudadanos que coloquen este tipo de símbolos, sino de garantizar que las autoridades tampoco lo hacen y que además lo impiden.

En la propuesta, el PP recogía el régimen sancionador ya contemplado en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que prevé desde la amonestación al alto cargo en caso de infracción leve hasta su cese para las faltas muy graves que llevan aparejadas la imposibilidad de volver a un puesto similar entre 5 y 10 años.

En defensa de la iniciativa, la portavoz del PP, Dolors Montserrat, ha asegurado que los catalanes necesitan una "oportunidad" para "volver a la concordia" y ha señalado que solo será posible con la "regeneración democrática" de las instituciones y si se reconoce la "catalanidad" de los constitucionalistas.

Tras acusar al separatismo catalán de "totalizar" los espacios públicos con símbolos de exclusión que "ofenden", la portavoz popular ha advertido a los socialistas de que "sus socios no se van a saciar jamás". "No pueden calmar al tigre dejando que devore la democracia", ha dicho Montserrat, quien ha pedido a los socialistas que "no se engañen" diciendo que la tensión en Cataluña ha bajado, porque lo que hay en realidad es "miedo y coacción".

La portavoz del PP ha exhibido fotos de plazas y playas repletas de cruces o lazos amarillos y ha acusado a los socialistas de convertirse en "traidores" a sus propios principios, recogidos en la Constitución.

Aunque Ciudadanos ha votado a favor de la toma en consideración de la proposición del PP, ha sido muy crítico con la oportunidad de la iniciativa, que ve electoralista. Miguel Gutiérrez ha reprochado al PP que traiga una propuesta supuestamente en defensa de las instituciones pero "se haya agarrado al sanchismo" para pactar la composición del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "bajo la atenta mirada" de Podemos.

"¿Dónde estaban cuándo pitaban al himno nacional y al Rey en los partidos de fútbol?", ha recordado Gutiérrez, que ha criticado que el PP solo defienda a la nación española cuando ha perdido el Gobierno.

Por contra, Artemi Rallo, del PSOE, ha rechazado una iniciativa que, a su juicio, solo trata de "emponzoñar" la convivencia apropiándose de los símbolos nacionales y convirtiéndolos "en arma arrojadiza".