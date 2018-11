Fracasa la reunión de formaciones constitucionalistas auspiciada por Pablo Casado. La dirección nacional del PP planteó el encuentro, que se celebra este miércoles en la Cámara Baja, como una primera toma de contacto para hacer un frente común en defensa de la Constitución, pero también en materia económica o educativa.

Si bien, antes ya de celebrarse, algunos de los partidos convocados dejaron entrever sus reservas. Coalición Canaria trasladó a través de un comunicado que no piensa asistir ya que "no tiene nada que demostrar". Y, en este sentido, Ana Oramas, rechazó "una competición para ver quién es más constitucionalista, y no vamos a entrar en esa batalla; no dejaremos que nadie nos utilice". Tampoco irá el Partido Aragonés.

Ciudadanos estará, pero no al más alto nivel, pese a que el que convoca es el líder de la oposición. "Esperamos que venga Rivera a esta reunión tan importante", insistió Dolors Montserrat este martes, pese a que las noticias llegadas del partido naranja es que acudirá a la cita un dirigente intermedio.

El desprecio a la invitación de Casado lo hizo palmario Rivera en su habitual intervención de los martes ante su grupo parlamentario, donde ni siquiera mencionó el asunto, y eso que se manifestó poco después de las palabras de Montserrat. A menos de veinticuatro horas de la cita, el partido naranja no había decidido quién acudiría a la misma, acentuando así su ninguneo a la iniciativa del primer partido de la oposición.

El PP propondrá a sus interlocutores diseñar una "agenda compartida", aunque precisó que el bloque tendría que ser liderado por Casado, al representar a la fuerza política más votada. "Hay muchos temas en los que coincidimos", expusieron las fuentes consultadas, no sin recordar "propuestas muy similares" con Ciudadanos sobre la unidad de España o la bajada de impuestos. El objetivo final sería "poner al Gobierno contra las cuerdas".

Además de los citados partidos, también están convocados Foro Asturias y UPN y fue excluido el PSOE. Al término de la reunión, el PP tiene previsto informar a los periodistas del resultado de la misma.