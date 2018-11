PP y Cs apelan al PSOE tras el fiasco de la reunión "constitucionalista"

De momento, únicamente buenas palabras. El PP aseguró que habrá más reuniones, pero la primera ronda de contactos se saldó sin ningún acuerdo concreto. Pablo Casado convocó a las formaciones constitucionalistas con el objetivo de marcar un plan de acción común en defensa de la Constitución, y en teoría también para acercar posturas en materia económica o educativa. "Ha sido un inicio", defendió Dolors Montserrat, ante la ausencia de documentos concretos.

Finalmente, a la cita acudieron Ciudadanos, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro. No estuvieron representados ni Coalición Canaria ni el PAR. Tal y como adelantó este diario, Albert Rivera optó por no asistir y mandó a Ignacio Prendes, que llegó más de media hora tarde al encuentro al participar a esa hora en el pleno de la Cámara. "No es una cumbre de constitucionalistas, es una toma de contacto", rebajaron las expectativas desde Génova.

Así las cosas, Casado optó por no comparecer al término de la reunión, cosa que hizo Montserrat en los pasillos del Congreso. "De lo que se trataba era de abordar el primer problema que tiene en este momento España, que es el independentismo, y de la necesidad de afrontar juntos ese desafío tan grande", aseguró, mostrándose satisfecha, pese a la ausencia de Rivera. Ella misma, un día antes, le instó a que acudiera a la cita.

Tanto Montserrat como Prendes salieron de la reunión apelando "al rescate" del PSOE e invitando a los socialistas a "volver" a la defensa de la Carta Magna. Si bien, el PP evitó aclarar si habrá una invitación formal al despacho. Y es que, actualmente, "están arrodillados ante el independentismo" y tienen un presidente "que no ha llegado a la Moncloa por los votos de los españoles sino los de Torra, Puigdemont y Otegi" que "odian España", en palabras de la portavoz del Grupo Popular.

Después de ella, el representante de Ciudadanos en la reunión confirmó que nada concreto se había acordado. "Sencillamente la actividad parlamentaria del día a día visualizará cuales son las coincidencias y cuales son las diferencias", afirmó, matizando que "desde luego en torno a la defensa de la Constitución y de la unidad de España nos van a encontrar siempre".

En este sentido, Prendes quiso dejar claro que es Ciudadanos el que lleva la iniciativa, no el PP. "Articulamos, de alguna manera, todo ese espacio constitucionalista, bien en las instituciones o en la calle" poniendo como ejemplo el acto celebrado en Alsasua (Navarra) el pasado 4 de noviembre, que contó con la adhesión del PP y VOX, o el que tendrá lugar el próximo sábado 24 en Madrid, donde la formación naranja reclamará que no se indulte a los responsables del golpe secesionista de 2017 en Cataluña.