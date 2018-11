Villegas: "Valls verá pronto que Iceta y Sánchez no son recuperables para el constitucionalismo"

Las desavenencias o, cuando menos, los matices discursivos entre Manuel Valls y Ciudadanos, comienzan a hacerse evidentes. Si el domingo en una entrevista en El País Albert Rivera desautorizaba el "cordón sanitario" prescrito por el candidato a la alcaldía de Barcelona contra VOX –"no es una expresión afortunada" afirmaba el líder naranja– este miércoles su número dos, José Manuel Villegas, en una entrevista en Es La Mañana de Federico, de esRadio, corregía la oferta de integración en la candidatura a la alcaldía de la Ciudad Condal realizada apenas unas horas antes, en la presentación de su libro en Madrid, por el propio Valls.

Si el ex primer ministro francés lanzaba, a última hora del martes, un guante a PSOE y PSC: "Yo lidero una plataforma abierta. ¿Podéis ganar solos, vosotros? No ¿podemos ganar juntos? Sí ¿qué piensan de esto Pedro Sánchez y Miquel Iceta?" Villegas le lanzaba en los micrófonos de esRadio un jarro de agua fría a su optimismo sobre la posición de los socialistas: "Yo creo que el señor Valls aún piensa algo que desde Ciudadanos ya no pensamos. Que es que el sanchismo, el señor Iceta o el señor Sánchez, son recuperables para el frente constitucionalista. Ojalá fuera así, yo creo que por desgracia el señor Valls se va a desencantar pronto y va a ver que Iceta y Sánchez no son recuperables para el constitucionalismo". El secretario general de Ciudadanos añadió que Sánchez "huyó del constitucionalismo, se tiró al monte y prefiere pactar con Junqueras".

Villegas considera que tanto el presidente del Gobierno como el líder de los socialistas catalanes "están actuando como abogados defensores de los golpistas" y entrometiéndose, así, en la independencia de los jueces del Tribunal Supremo que juzgarán a principios de 2019 a los responsables del golpe secesionista en Cataluña.

El "enjuague" de PP y PSOE con el CGPJ

El secretario general de Ciudadanos comentaba también el acuerdo entre PP y PSOE para renovar el CGPJ. José Manuel Villegas lo considera "una chapuza y un escándalo" porque lo han pactado "antes de que sean elegidos los vocales" y "a nadie se le escapa que los vocales van con el voto en el bolsillo".

Villegas se mostraba sorprendido por el hecho de "que el PP negocie esto con la ministra reprobada en el Congreso [la de Justicia, Dolores Delgado] y que debería estar en la antesala del cese" y, además, que "el PP acceda a que el voto decisivo lo tenga Pablo Iglesias". Para el representante de Ciudadanos este acuerdo significa que "meten en el saco a Iglesias para que les ayude y le dan el voto decisivo". "El PP prefiere dárselo a Iglesias a reformar el modo de elección", resumía.

Cree Villegas que la decisión del partido de Pablo Casado tiene que ver con "el calendario judicial complicado" que tiene por delante. También opina que "Sánchez va a poder decirle a sus socios que ha quitado a Marchena", y en este sentido piensa que es "una jugada de Sánchez".