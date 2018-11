Calviño compró su casa con una empresa creada por dos testaferros un mes antes

Es cierto que Pedro Sánchez no ha llegado a la presidencia del Gobierno gracias al voto de los ciudadanos y, quizá por ese motivo, no se sienta obligado a cumplir los muchos compromisos que asumió con los votantes antes de alcanzar la Moncloa. Uno de esos compromisos fue el de no mantener dentro de su ejecutiva (ahora podríamos hablar de su Consejo de Ministros) a un "responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar". De encontrar uno así, decía Sánchez, "al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva", enfatizaba cuando estaba en la oposición peleando con su partido por mantenerse como líder del PSOE.

Este compromiso no parece formar parte de sus obligaciones como presidente del gobierno. A los casos de Màxim Huerta, Pedro Duque o María José Rienda, a otros casos polémicos como los de Isabel Celaá o Dolores Delgado, ahora se suma el de la ministra de Economía, Nadia Calviño.

Usó testaferros en su sociedad instrumental

Según publica este viernes el diario ABC, Calviño compró su casa, un chalet unifamiliar de 319 metros cuadrados en el barrio madrileño de Mirasierra, a través de una sociedad interpuesta creada sólo un mes antes de la compra de la vivienda.

ABC destaca que la ministra empleó una sociedad instrumental y dos testaferros para comprar esta vivienda. Según la nota del Registro de la Propiedad que aporta este diario, la sociedad Aldael Consultores, compró la vivienda el 20 de julio de 2000, un mes y medio después de que Calviño y su marido crearan la sociedad.

Actualmente Aldael Consultores es propietario de la vivienda de más de 300 metros cuadrados y refleja activos por valor de 1,6 millones de euros.

La empresa se constituyó en mayo de 2000 con 3.006 euros. Fue fundada por María José Fernández Rodríguez e Inmaculada Rodríguez Díaz –esta última, compañera de consejo de administración en Tartessus Sancti Petri, del padre de Calviño–. Aldael Consultores nació con el siguiente objeto social: "Adquisición, tenencia, disfrute, arrendamiento y administración de bienes inmuebles". Las dos fundadoras se declararon administradoras solidarias de la sociedad… pero les duró apenas 15 días, ya que dos semanas después fueron relevadas por Nadia Calviño y su marido. Poco después, Aldael Consultores compró el unifamiliar en Mirasierra.

Esta operación permitió a Calviño y a su marido ahorrarse decenas de miles de euros en impuestos a lo largo de los últimos años. Una práctica que no es ilegal, pero que ha sido reprobada en numerosas ocasiones por Pedro Sánchez.

Calviño dejó la de vivir en esa casa cuando Pedro Solbes la destinó a Bruselas en 2006. Dos años antes dejó la empresa Aldael cuando fue nombrada directora de Competencia. En ese momento, cedió su puesto en Aldael a su hermano Iván.

Cuando ABC pidió explicaciones al Ministerio, fuentes oficiales se limitaron a decir que "la ministra no tiene ninguna relación con la sociedad desde 2004", pero no quisieron aclarar nada más.