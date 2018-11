Nuevo show en el Parlamento catalán contra Ciudadanos

El separatismo vuelve a la carga contra la bancada constitucionalista en la cámara catalana en la que este jueves se ha vuelto a vivir un episodio surrealista con un intento del presidente de la cámara, Roger Torrent de repetir la secuencia de bronca ocurrida ayer en el Congreso de los Diputados. El diputado de Ciudadanos, Nacho Martín, en su turno de interpelación a la portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi sobre la neutralidad de tv3 ha citado los polémicos artículos del presidente de la Generalidad, Quim Torra insultado a los españoles a los que llamaba "bestias".

"Es bastante curioso y sintomático que tv3 se radicalizara de manera absoluta en el momento en el que a los partidos nacionalistas se les cayeron las caretas y llegaron al paroxismo de investir a un presidente de la Generalidad que dice cosas como que los españoles solo saben expoliar o que los castellano-parlantes son bestias taradas con forma humana", ha dicho Martín durante su intervención.

Ha sido en ese momento cuando, para sorpresa e indignación de la mayor parte de la cámara, el presidente Roger Torrent le ha llamado al orden por según él, "haber caído en descalificaciones personales" y contribuir a la crispación en el Parlamento citando ese artículo ofensivo escrito por el propio Quim Torra. El mundo al revés.

Tras llamarle al orden y citar el reglamento, Torrent ha recordado que hace una semana se produjo una reunión con todos los grupos de la cámara para abordar el clima de tensión de los últimos plenarios en el que todos los partidos se comprometieron a rebajar el tono de sus intervenciones. Un apunte que ha provocado la respuesta inmediata en la bancada del PPC y del PSC que han salido en defensa del diputado de Ciudadanos.

Tanto Santi Rodríguez (PPC) como Eva Granados (PSC) han preguntado a Torrent cuál había sido el insulto para no cometerlo ellos mismos. Torrent se ha negado a responderles y aclararlo. "Saben perfectamente cuáles son los criterios establecidos, he llamado al orden porque creía que estábamos en los límites de la descalificación personal y el insulto. No toleraré que haya una deriva en la línea de lo que se planteó", ha sentenciado Torrent.