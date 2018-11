Isabel García Tejerina ha pasado por los micrófonos de Es la Mañana de Federico para analizar la actualidad política. La popular ha defendido que "todos cometemos errores" al hablar del ya famoso mensaje de Ignacio Cosidó, pero también ha destacado "que nadie se identifica" con el texto, "ni en el fondo ni las formas".

En cambio ha asegurado que desde el PP "con lo que nos identificábamos con la propuesta que acaba de hacer el presidente Casado" y que "al final" el papel de los políticos es "mejorar las cosas, y eso es ir a antes de la reforma del 85 y avanzar en la independencia judicial", ha dicho Tejerina, que ha mostrado sus esperanzas de que "los socialistas se sumen" a un acuerdo en este sentido.

Sobre el polémico pacto con el PSOE para renovar el CGPJ ha dicho que desconoce "el proceso de negociación y lo argumentos" pero que "en cumplimento de la ley tocaba renovar el CGPJ". También ha apuntado sobre la ministra Dolores Delgado: "No nos parece bien que siga donde está. Cuando era fiscal tenía que perseguir de oficio los delitos y delante de ella se hizo una confesión. No solamente lo aplaude sino que dice que la extorsión es un éxito seguro". Por eso la exministra afirma que no les "sorprende" lo que ha sucedido en la Abogacía del Estado con el cese de Edmundo Bal.

Además ha apuntado a que el Gobierno de Sánchez no quería el pacto ni a Marchena y por eso "lo dio a conocer" y "se comportan como se comportan para que el acuerdo salte por los aires". García Tejerina ha indicado que si volvieran "a escribir este proceso" lo harían "de una manera diferente. La perfección de la democracia está en la independencia judicial y mayor separación de poderes".

Circo en el Congreso

García Tejerina también ha comentado lo ocurrido este miércoles en el Congreso, al respecto ha asegurado que "lo que menos se puede pedir" es que se respeten las formas. Además, la popular ha dicho que "todos sabemos lo que es Rufián", pero donde ve "la indignidad" es "en que un ministro de tu gobierno te dice que le han escupido y la reacción sea contemporizar". "¿Qué tienen que pensar los socialistas históricos cuando ante una situación de falta de respecto absoluta la reacción de su presidente es contemporizar?". La exministra ha dicho que "en el Congreso los que estamos ahí estamos representando a los españoles y comportarse es respetar a los ciudadanos".

De lo sucedido el pasado miércoles, más allá del circo en el Congreso, la exministra de Mariano Rajoy destaca que "la Comisión Europea ha puesto en cuestión los ingresos y los gastos" y que "no se cree al Gobierno". Piensa que es "muy preocupante" porque "no es un varapalo solo al Gobierno" sino a "todos los españoles". García Tejerina ha destacado que "somos todos los afectados de sus malas políticas".

Además del varapalo de Bruselas el Gobierno de Sánchez ha visto como "todos rebajan las previsiones" sobre España. Ha recordado que durante el mandato de Rajoy "nos contradecían al revés" daban unos datos y España los superaba pero con Sánchez "todas son a la baja".

Los niños andaluces y la integración del PP

Isabel García Tejerina también ha comentado la polémica que se surgió tras sus palabras sobre la capacitación de los niños andaluces con respecto a los menores en Castilla y León. La exminsitra se ha defendido diciendo que dio "unos datos conocidos y publicados". "El problema del Gobierno socialista andaluz es que no resiste ningún indicador" ha destacado, y que se acaba "cubriendo sobre un enorme manto de demagogia".

Cree que a los alumnos "hay que prepararles para el mundo que van a vivir" porque "es competitivo y más abierto" que antes. Además ha afirmado que "queremos un país con empleos de calidad y eso te lo da un buen sistema educativo y todo el mundo lo merece. Si algo nos iguala es una educación de calidad y preocupa la nueva reforma educativa que quiere hacer el Gobierno"."Tenemos que dar los mejores servicios a los ciudadanos de la manera más eficiente y este es nuestro objetivo" ha apuntado Tejerina sobre la Educación.

Sobre la integración del nuevo PP de Pablo Casado ha dicho que "dijo que si ganaba, gana todo el mundo y el PP tiene que contar con todo el mundo". Además ha indicado que "las encuestas de Tezanos no tratan a nadie como deben. El resto de sondeos dan una mejora permanente y se alejan en un 500% de media de la Tezanos".