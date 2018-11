Ciudadanos, al director de TV3: "¿Usted cree que somos unos hijos de puta?"

El director de TV3, Vicent Sanchis, reprobado por la cámara catalana se ha sometido este viernes a las preguntas de los grupos parlamentario para responder por su gestión de la cadena pública. Ciudadanos ha registrado hasta 4 preguntas denunciando el trato despectivo al español en la cadena de televisión sacando también a relucir el tuit de uno de los presentadores del programa de TV3, Está Pasando, en el que decía que "ojeando la lista de la candidatura de Valls" se había dado cuenta de que "es una auténtica arca de Noé de hijos de puta".

Ha sido la diputada de Ciudadanos, Sonia Sierra, quien durante su intervención ha mostrado en un cartel este insulto escrito en la redes sociales por Jair Domínguez, que así se llama el presentador, exigiéndole a Sanchis que pida disculpas: "No hay humor que justifique que nos llamen hijos de puta por apoyar a Manuel Valls… ¿Usted cree que somos unos hijos de puta?", ha espetado la diputada.

Lejos de pedir perdón y con un tono bastante bronco el director de TV3 se desentendía de este tuit asegurando que él "no siempre hace suyas las palabras de todos los colaboradores", y burlándose, además, del hecho de que el grupo de Ciudadanos recurra a los carteles para mostrar los tuits ofensivos: "Me tendré que hacer pruebas de miopía por todas las veces que sacan esos cartelitos".

Además del tuit, los diputados del grupo de Inés Arrimadas han puesto sobre la mesa otros casos como la polémica entrevista del propio Sanchis ensañándose con la líder de la oposición en Cataluña hace unas semanas, la entrevista al exalcalde de Medellín(Colombia) en la que la presentadora se negó a hacerle preguntas en español pese a que él no entendía el catalán, y el sketch del programa satírico Polonia en el que se ridiculiza a las familias catalanas que denuncian el adoctrinamiento en los colegios.

Mofándose de la bancada naranja, Sanchis ha asegurando que "les podía explicar cuál es la diferencia entre TV3 y un programa de humor pero seguramente no lo entenderían" y advirtiéndoles de que si no les gusta el humor tendrán que aguantarse como hace él cuando le imitan. "Las personas tenemos que hacer un esfuerzo por aguantar el humor, a veces ridiculizamos a animales y no hay ninguno que proteste", ha llegado a decir Sanchis que por último también ha retado a los de Ciudadanos a "quedar cualquier otro día para explicarles el libro de estilo de TV3".