Arrimadas: "Si salimos todos a votar es posible cambiar la Junta después de 40 años"

Inés Arrimadas ha estado en Es la Mañana de Federico analizando la campaña de las elecciones andaluzas en las que ha tenido una participación importante y en la que está viendo señales de cambio: "Ayer estuvimos en un acto en Málaga en el que desbordamos el aforo, la ilusión que se ve en la calle es bastante fuerte, en 2015 en ningún momento se veía la certeza de que es posible cambiar", ha dicho.

Y es que para Arrimadas si existe una posibilidad de cambio, aunque los sondeos no apuesten por ello: "Es posible, las encuestas dicen que estamos cerca, si salimos todos a votar podemos cambiar el gobierno de Junta después de 40 años".

Esto permite a la líder de su partido en Cataluña mostrarse "ilusionada", ante una campaña "que está demostrando las ganas de cambio en la calle", ya que estas elecciones son "una oportunidad histórica y cuando pasen los años todos nos preguntaremos qué hicimos en estas elecciones".

Arrimadas ha dicho que aunque no vaya a ser "fácil" sí que "es posible" el cambio en Andalucía pero para ello reconoce que van a tener que llegar a un acuerdo con el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla. La diputada catalana ha asegurado que el PP "puede sumar con nosotros" y que "el señor Moreno Bonilla podía ser un buen vicepresidente de Juan Marín".

En este sentido ha contado que ha visto "muchas encuestas y sondeos" en las que están "por encima del PP" y por ello ha señalado que salen "a ganar". Si consiguen "un escaño más" van a "ejercer e intentar liderar" el cambio en Andalucía.

Sobre el PP ha señalado que "viendo la campaña que están haciendo contra nosotros creo que están muy nerviosos. El PP está más preocupado de no quedar por detrás nuestra (sic) que de ganar". Ha puesto como ejemplo de ese nerviosismo del PP que el otro día "Bonilla llamó perro a nuestro candidato" y ha asegurado que "a pesar" de que le haya llamado eso "nosotros estamos deseando poder sumar con el PP y nos quitemos la losa del PSOE".

En cuanto a la irrupción de Vox, a quien le dan varios escaños en algunas encuestas, la diputada catalana ha dicho que va a ser "muy prudente" hasta que no se sepan los resultados de las elecciones. Para no hacer valoración ha puesto de ejemplo cuando le preguntaban por si pactaría con Unió tras las últimas catalanas y el partido de Durán i Lleida no consiguió representación parlamentaria. Por este motivo Arrimadas ha dicho que no quiere hacer la campaña "en base a fuerzas extraparlamentarias" porque "no se puede perder la oportunidad de votar a fuerzas que puedan garantizar el cambio".