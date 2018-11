Arrimadas acusa a Sánchez de estar "vendiendo España a trozos"

"Sánchez está vendiendo España a trozos". Es el diagnóstico que este martes expresaba, en declaraciones a los medios en Sevilla, la portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, incidiendo en el mensaje de Albert Rivera, quien ya alerta abiertamente de la "peligrosa coalición" que el presidente del Gobierno estaría gestando con Podemos y los separatistas.

En concreto, la líder naranja en Cataluña se refería a la negociación con el Gobierno vasco para la eventual cesión de la competencia en materia penitenciaria, una vieja reivindicación del Partido Nacionalista Vasco (PNV) que, naturalmente, no esta desconectada de la cuestión de los presos de ETA, cuyo acercamiento al País Vasco reclama el nacionalismo.

Para Arrimadas -que se pronunciaba en la capital hispalense junto al candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, Juan Marín, Pedro Sánchez "sigue haciendo cesiones, sigue vendiendo España a trozos con tal de seguir un cuartito de hora más en La Moncloa, y eso no se puede permitir".

"No podemos tener un presidente del Gobierno tan débil que no defiende los intereses de los trabajadores andaluces y del campo de Gibraltar con el tema del Brexit que no defiende los intereses de todos los españoles cuando está vendiendo, literalmente, España a trozos ante los nacionalistas", afirmó la dirigente de Ciudadanos.