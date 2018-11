Debate interno ante la estrategia de Pablo Casado para tratar de captar al votante descontento con sus siglas que ahora mira a Ciudadanos o a VOX. Algunos barones y altos cargos insistieron en privado en la necesidad de "no descuidar el centro" tras escuchar a su líder en términos muy duros, por ejemplo en materia de inmigración. Pero también hay quien pone en duda su plan para recuperar las competencias en materia de Educación o Sanidad.

Juan Vicente Herrera, el veterano presidente de Castilla y León, discrepó públicamente con Casado. "Yo soy un perro viejo, llevo 27 años en la política autonómica y, aunque me tenga que ir con cierta desazón, no seré yo quien predique en mi organización política la recentralización de España", afirmó tras verse con Pedro Sánchez en Moncloa.

El sistema autonómico "no sólo ha aportado novedad democrática en la Constitución del 78, también ha sido muy útil para la modernización de España", afirmó el barón del PP, que añadió: "Espero que mi partido, que me ha traído hasta aquí, esto lo valore y lo mantenga. Otra cosa es que se refuercen algunos elementos de cohesión".

Alberto Núñez Feijóo aún no se ha pronunciado públicamente, aunque desde la Xunta se quiso dejar claro que Casado "no" les ha consultado ni dado detalles sobre su plan. "No planteamos una enmienda en su totalidad a la Constitución ni al Estado de las Autonomías. Ni tampoco una recentralización de las competencias autonómicas", dijo el líder gallego en su día, cuando Génova empezó a sugerir la necesidad de hacer cambios.

También silencio desde la Comunidad de Madrid. Aunque Ángel Garrido, como Feijóo, ya habló cuando empezaron a sonar los tambores: "Consideramos que la gestión autónoma de la educación es buena y positiva siempre que exista ese principio de lealtad. De momento, lo que creo que se debe hacer es controlar aquellos lugares donde no se está cumpliendo ese respeto institucional". Es decir, que no quiere modificaciones en lo que a sus competencias se refiere.

Según Juan Manuel Moreno, el candidato a las elecciones andaluzas, "Casado no ha pedido la devolución de las competencias de educación sino la gestión de contenidos". En concreto, el pasado sábado en Granada, el líder del PP anunció que su partido va a enmendar a la totalidad la reforma educativa que presente el Gobierno socialista y va presentar una propuesta alternativa para que la educación sea competencia estatal aunque la administren las comunidades autónomas.

En este debate interno, también hay dirigentes populares que en privado deslizan que Casado "no debe abandonar el centro". Garrido o Alfonso Alonso lo advirtieron hace unas pocas semanas. "Corremos el riesgo de que se nos sitúe en la extrema derecha y Ciudadanos nos gane terreno por el centro", en palabras de un barón autonómico consultado por este diario. Aunque precisó: "Pero si salva los muebles en Andalucía y contiene a nuestros adversarios, entonces tendremos que callarnos".

Con VOX apretando en Andalucía, Casado está exhibiendo firmeza cada vez que se sube a un mitin para evitar su ascenso. En materia de inmigración, pero también sobre Gibraltar o en materia antiterrorista. Este mismo martes, propuso endurecer la política penitenciaria para los presos de ETA. Si bien, en caso de que dicha formación tenga representación en la Cámara autonómica y den los números, las fuentes consultadas reiteraron que tratarían llegar a un acuerdo para echar a Susana Díaz.