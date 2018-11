Casado: "La competencia educativa es estatal y el PP la ejercerá sin complejos"

Pablo Casado anunció el sábado que el PP presentará una proposición de ley para que la educación sea competencia estatal aunque la administren las comunidades. "La educación tiene que ser competencia española, del Estado, porque así lo dice la propia Constitución", defendió. Este miércoles, en un foro de La Voz de Cádiz, dio más detalles sobre su propuesta: "Materias troncales, mismo currículo y una alta inspección estatal que evite los abusos", afirmó.

En palabras del presidente del PP, desde el respeto al sistema autonómico, la competencia en materia de Educación es estatal, y él está dispuesto a a ejercerla "sin complejos". "Anunciamos una reforma que vertebre el sistema educativo y que obligue a las autonomías a hacer bien su trabajo" ya que "algunas no lo han hecho bien", subrayó."Queremos que se enseñe en la lengua común de todos los españoles", sentenció en otro momento de su intervención.

El plan de Casado provocó el recelo de algunos de sus barones territoriales. Alberto Núñez Feijóo todavía no se ha pronunciado públicamente, pero la Xunta de Galicia recalcó que "no" se les consultó. "Yo soy un perro viejo, llevo 27 años en la política autonómica y, aunque me tenga que ir con cierta desazón, no seré yo quien predique en mi organización política la recentralización de España", afirmó el veterano Juan Vicente Herrera.

Si bien, Casado minimizó dicho debate interno y desveló que ha hablado en los últimos días con los presidentes autonómicos del PP sobre esta cuestión. Se centró en Herrera: "Tengo una relación con él muy estrecha y hay que leer bien mis palabras y las suyas. Lo que dice es prácticamente inseparable a lo que estoy diciendo yo", dijo. Y pasó a dejar claro que él no quiere "abrir en canal la Constitución" y consideró "un éxito" el Estado de las Autonomías. "No hay que inventar la rueda ni ir en contra del Estado de las Autonomías. No hay que romper la Constitución ni hacer populismo", afirmó cuando avanzó la proposición de ley, distanciándose así de VOX.

"Ésta sigue siendo vuestra casa"

Precisamente sobre la formación de Santiago Abascal, Casado confirmó que abrirá un proceso de negociación si dan los números en Andalucía para echar a Susana Díaz de la Junta. "El PP estará encantado de recibir los votos de aquellos que quieran cambiar las cosas", dijo. Aunque añadió: "Habrá que preguntarle a los partidos si nos quieren apoyar". El líder de la oposición dejó claro también que hablará con Ciudadanos, pero no con Podemos y con el PSOE.

Dicho esto, enfatizó que el único voto útil es al PP. "Quienes se quieran dar el lujo de votar a una opción por probar" harán "esfuerzos inútiles que solo conducirán a la melancolía", aseveró. "Hay que optimizar los esfuerzos", enfatizó. Un día antes en Almería, donde VOX está fuerte según los sondeos, Casado se dirigió a "los desilusionados con el partido en algún momento", que pensaron que había dejado de "hacer lo importante" para centrarse en lo urgente: "Ésta sigue siendo su casa".