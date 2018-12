Isabel Díaz Ayuso fue uno de los primeros apoyos de Pablo Casado en su carrera por liderar el PP y ahora es la vicesecretaria de Comunicación del partido y su portavoz en la Comunidad de Madrid, después de una carrera interna que culminó en la elección de Pablo Casado como presidente del partido y en la que ha asegurado que se ha forjado "un nuevo equipo que ha nacido desde la adversidad y con todo en contra" y que, gracias a ello, "nos sentimos más vivos que nunca y preparados para lo que viene para adelante", que es un escenario lejos del bipartidismo y en el que "habrá que pactar constantemente".

Durante su entrevista en Es la Mañana de Federico la popular se ha mostrado muy preocupada por "lo que nos viene y tenemos enfrente", en referencia a la alianza entre separatistas, comunistas y el PSOE, que "es muy grave, es un frente popular populista que quiere acabar con la Corona, forzar una república y llevarnos a una dictadura encabezada por Podemos", que además es una formación "que le da alas a lo peor que hay en este país".

Díaz Ayuso ha rehusado criticar a VOX: "El problema no es quién vota a VOX, yo me encuentro al lado de VOX, no enfrente" y ha defendido que tras los resultados en las elecciones andaluzas "los tres partidos tenemos que liderar ese cambio, ver qué ha pasado allí y qué contratos había, y hacer lo necesario para que cambie Andalucía".

La portavoz del PP en la Comunidad de Madrid ha asegurado que "VOX ha sido un voto útil" en Andalucía y ha criticado la posición de Ciudadanos tras las elecciones dejándose querer por PSOE y Adelante Andalucía. Sobre el partido de Albert Rivera ha señalado que "no sabes cómo va a salir" y que "a veces es un partido liberal y otras socialista".

Isabel Díaz Ayuso ha puesto en la indecisión de Ciudadanos el principal escollo para llegar a un acuerdo y acabar con el socialismo en Andalucía. Cree que "no hace falta deberles nada" porque "si el PSOE os da los votos a cambio ¿qué les das?". La portavoz popular ha apuntado que "Cs tiene la oportunidad de demostrar que no quita votos a la derecha para darlos a la izquierda".

Las diferencias entre PP, Cs y VOX

La portavoz del PP en la Comunidad de Madrid ha hablado también de las diferencias que tienen ambos partidos. Ha contado que conoce y sabe "los motivos por los que Santiago Abascal fundó un nuevo partido" y ha reconocido "la valentía" de dar ese paso. Pero ha destacado la labor de Pablo Casado por ser "más compleja" al intentar "reformar las cosas desde dentro" y en "una situación para el PP mucho más compleja que en la etapa de Rajoy". Cree que el PP "puede liderar este escenario por ser la fuerza principal del centroderecha".

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que la principal diferencia entre ambos partidos es que el PP ha tenido "responsabilidad de gobierno" y que no son partidarios en "reformar el Estado de las Autonomías" para quedarse en "un único Parlamento". Ha asegurado que hay que "reformarlo en base a una austeridad y no en el clientelismo" que ahora impera.

Es "con el tema de la inmigración" donde más diferencias se pueden encontrar entre PP y VOX pero Díaz Ayuso ha destacado que "tiene que estar vinculada al trabajo" porque "es lo primero que piden esas personas cuando vienen aquí". "España es un país acogedor y abierto y necesita inmigrantes porque tenemos un grave problema de natalidad" ha destacado la política popular que cree que todo "se ha desmadrado".

Sobre VOX también ha dicho que no les piensa dejar "arrinconados", ha recordado que "quien marca la línea son Roures, La Sexta y los de siempre" y ha dicho que "no equipararía a Podemos con VOX".

También ha tenido palabras para el partido de Albert Rivera del que ha dicho que es "muy diferente" al PP, aunque aún así "es más lo que nos une que lo que nos separara". Ha recordado que Ciudadanos ha pactado con PSOE y Podemos para sacar adelante leyes como la "última ley sobre mascotas en La Rioja" y que a veces piensa que "están con el PP en la Comunidad de Madrid porque no les dan los votos con el PSOE".