Podemos hace el vacío al Rey y le reprocha que no hable "de cunetas"

Los diputados de Podemos llegaban este jueves al 40 aniversario de la Constitución en el Congreso con un símbolo en sus solapas que, según ellos, representaba la República. Una declaración de intenciones en un acto en el que ni saludaron ni aplaudieron el discurso del Rey, que después, además, criticaron.

Pablo Iglesias llegaba a la Cámara Baja junto al líder de IU, Alberto Garzón. El secretario general de Podemos pedía cambiar la forma de Estado como solución a los desafíos que afronta España. "Nuestro país afronta muchos desafíos como la lucha contra la desigualdad, el paro, la precariedad, la corrupción, el medioambiental, el territorial o la crisis europea. Para afrontar esos desafíos hay que apostar por la justicia social, la fraternidad y la libertad, y eso en 2018 significa decir República", decía Iglesias.

Ya una vez dentro del Congreso, los morados no acudían al saludo al Rey en salón de los Pasos Perdidos de la Cámara. Minutos después, sí que se levantaron de sus asientos en el Hemiciclo para recibir a la familia real al completo tras una orden que daba el propio Pablo Iglesias con la cabeza. Eso sí, ninguno de los morados aplaudía la llegada de los monarcas.

Críticas al discurso

Al término del acto, Iglesias abandonó el Congreso no sin antes criticar el discurso del Rey. "Creo que no se entiende que haya hecho referencias de agradecimiento al anterior Jefe Del Estado pero no a la corrupción a los privilegios, que es algo que preocupa a los españoles", aseguró el líder de Podemos.

Pero no lo dejó ahí: "Creo que se ha echado en falta también un reconocimiento de los luchadores por la democracia. Creo que no se puede equiparar en los discursos a los que defendían la dictadura a quienes se estaban jugando la vida por traernos la democracia. Cuarenta años después, el Jefe del Estado se podía haber permitido un reconocimiento de los luchadores antifranquistas y a las familias que tienen a los suyos enterrados en las cunetas", dijo Iglesias.