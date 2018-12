El alcalde de Algeciras: "Algunas barriadas que viven con miedo a la inmigración votaron a VOX"

José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, ha contestado la llamada de Es la Mañana de Federico para analizar la situación en una de las ciudades españoles que más impacto migratorio sufre. "Es la Lampedusa española", dijo el pasado mes de junio.

Sobre este asunto, Landaluce denuncia que "el efecto llamada del presidente del Gobierno con el buque Aquarius y el Open Arms fue una barbaridad" ya que ha provocado "la llegada masiva" de inmigrantes en el mar de Alborán.

En cambio, se felicita de que Sánchez, aunque tarde, decidiera "coger el avión para irse a Marruecos, que es el país que más nos afecta" en cuanto a la inmigración ilegal, decía Landaluce. En cualquier caso, el alcalde considera que el problema migratorio en Algeciras ahora "está controlado", en parte porque "Marruecos ha empezado a colaborar de una manera decidida".

En cualquier caso, Landaluce insistía en que "de aquí a los próximos años, por nuestro índice de natalidad, vamos a necesitar inmigrantes, pero contingentados, mediante acuerdos con países, que estén formados", decía. "En definitiva", concluía, "sentido común".

Análisis electoral

El resultado en Algeciaras de las elecciones andaluzas ha dejado lecturas llamativas. El PP perdía 5087 votos y pasa a ser cuarta fuerza política en Algeciras, cuando en clave municipal ha cosechado dos mayorías absolutas consecutivas en los últimos comicios locales. VOX, en cambio, ha cosechado 8.509 votos y Ciudadanos ha sido el partido más votado.

Con estos datos sobre la mesa, Landaluce considera que "se ha votado en clave nacional y no en clave autonómica o local. Yo espero sacar la tercera mayoría absoluta consecutiva porque voy a luchar por ello", no en vano, reconoce que "pasar de ser la mayoría absoluta más importante de España a ser cuarta fuerza", es como para estudiar qué ha pasado.

En cuanto al éxito de VOX, Landaluce considera que "los ciudadanos están asustados, inquietos o incómodos con respecto" al fenómeno migratorio, porque "están siendo unos números que apabullan" y considera que los barrios que recogen más inmigración, "son en las que más votos ha cogido VOX".

Finalmente prometió "contemporizar y negociar" acuerdos en caso de que no logren una mayoría absoluta, "aunque no estoy acostumbrado, porque cuando tienes mayoría absoluta, aquí nos hemos dedicado a trabajar cuanto más mejor para los ciudadanos". Si no se logra esa mayoría absoluta, "habrá que contemporizar, negociar, dialogar" para tratar llegar a acuerdos. "No estoy acostumbrado, pero habrá que hacerlo", concluía Landaluce.