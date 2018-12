El PP asume que VOX estará en la Mesa del Parlamento andaluz pese a los recelos de Ciudadanos

VOX anunció este jueves su intención de formar parte de la Mesa del Parlamento andaluz, y el PP asumió que habrá que hacerle un hueco. "La Mesa es como una pequeña representación" de la Cámara y "no es aceptable que 400.000 andaluces no tengan" sitio en ella, defendieron desde la formación de Santiago Abascal, reglamento en mano.

La decisión de VOX afecta al pacto global en el que trabajan PP y Ciudadanos. Y en el partido naranja mantienen sus reservas, y siguen mirando al PSOE. Juan Marín aseguró que "lo lógico" es que populares y naranjas ocupen cuatro de los siete puestos del órgano, teniendo así la mayoría de bloqueo. Y las fuentes consultadas deslizaron que los otros tres puestos podrían ir para los socialistas.

De hecho, en Ciudadanos no descartaron en privado que la presidencia de la Cámara fuera para el PSOE a cambio de su abstención, lo que permitiría dejar a un lado a VOX. "Son un partido populista", dijo Albert Rivera, que rechazó "ir de la mano de los que van con Le Pen".

Abascal no dudó en contestar a Rivera a través de las redes sociales. "Desprecia a los 400.000 andaluces de VOX. Si lo que pretende es el visto bueno socialista, para continuar el socialismo con otras siglas y no levantar alfombras, que no cuenten con nosotros", dijo. Al tiempo, oficialmente, VOX informó de que "tenemos derecho" a estar presentes en la Mesa y, por tanto, "solicitaremos estarlo".

Fuentes de la dirección del PP andaluz dieron por hecho que el partido de Abascal tendrá su sillón, pero mostraron cautela, toda vez que primero tienen que cerrar el acuerdo con Ciudadanos. La mejor opción para Juan Manuel Moreno es que Ciudadanos tuviera un representante –el presidente–, el PP dos, PSOE dos, VOX uno y Adelante Andalucía el último. "Sin VOX, es imposible que la presidencia sea para Ciudadanos", expusieron.

En este sentido, algunas fuentes deslizaron la posibilidad de que VOX esté en la Mesa pero "no tenga voto", como ocurrió con Izquierda Unida después de que el Tribunal Constitucional diera la razón al PP cuando el PSOE eliminó sin más sus votos para la elección de las secretarías, tal y como explica Pedro de Tena en su crónica de este jueves.

"Todo depende del juego de votos, pero en la Mesa estarán todos los grupos. El asunto es si tienen voz y voto", deslizaron las fuentes consultadas. "Tenemos primero que hablar con Ciudadanos y cerrarlo bien", añadieron desde el equipo negociador del PP, que aseguró que existen avances. "Discreción", insistieron desde la dirección nacional. "Habrá momentos de tensión, de mucho teatro, pero saldrá bien", remataron.

Con las cuestiones programáticas prácticamente cerradas, el lunes Moreno y Marín podrían empezar a concretar el reparto de cargos, y los rumores arreciaron en las últimas horas. Según algunas fuentes, el popular Elías Bendodo podría ser consejero de Presidencia. Y, logrado ese "pacto de 47 escaños", se hablaría formalmente –discretamente se hace en estos momentos– con VOX. "Está ahí y tenemos que tenerle en cuenta", defendió Marta González, la vicesecretaria de comunicación.