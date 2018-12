Juan Manuel Moreno y Francisco Serrano mantuvieron una reunión discreta el miércoles en un céntrico hotel de Sevilla, según avanzó La Sexta y pudo confirmar este diario. Según las fuentes consultadas, se trató de una "toma de contacto" toda vez no se conocían, más allá de hablar por teléfono. "En estos momentos, el único interlocutor oficial es Ciudadanos, con quien esperamos alcanzar un pacto global", destacaron al más alto nivel. Tras lograr dicho acuerdo, se hablará formalmente con VOX.

Fuentes del PP andaluz restaron importancia al encuentro y aseguraron que "no" hubo ningún tipo de negociación entre Moreno y Serrano. "No fue una reunión secreta, se hicieron muchas fotos", remataron. Si bien, tal como avanzó este diario el jueves, los populares asumen que VOX formará parte de la Mesa del Parlamento autonómico. "Sin el apoyo de VOX, Ciudadanos no tendrá la presidencia de la Cámara, así de sencillo", insistieron las fuentes consultadas.

Durante su intervención en la Junta Directiva del PP de Granada, Moreno aseguró que, en las conversaciones de cara al futuro nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, su partido está legitimado para hablar "con quien quiere, cuando quiere y como quiere", y que la única "línea roja" que tiene es la Constitución Española.

"Nosotros hablamos con todos, nunca hemos creído en cordones sanitarios",sentenció el líder del PP andaluz. Aunque, una vez más, apostilló que el diálogo se produce "de manera especial" con Ciudadanos, formación con la que tiene "enorme afinidad programática" y con la que hay "posibilidad real" de entendimiento respecto a objetivos políticos. "Por eso estamos negociando con Ciudadanos, de manera responsable, seria y franca", añadió, tal y como recoge EFE.