Torra recibe órdenes desde la cárcel para reunirse con Sánchez

Mientras el presidente catalán, Quim Torra, se sigue pensando la respuesta a la invitación formal enviada el pasado viernes desde Moncloa, el preso separatista Jordi Sánchez le vuelve a dar órdenes desde su celda en la cárcel de Lledoners, en esta ocasión para que acepte esa oferta pero intentando ceder lo menos posible: "Desde la prisión animo al presidente Torra, al vicepresidente Aragonès y a la consejera Artadi a crear las condiciones para facilitar una reunión con la delegación del Gobierno español el próximo jueves 20 o el viernes 21". Es decir, no moverse de ese formato de encuentro bilateral, de igual a igual, que vienen semanas exigiendo.

"El diálogo nunca puede ser considerado como una expresión de debilidad", añade el preso Sánchez como mensaje también a la calle, a los radicales que siguen ultimando los preparativos para boicotear la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el próximo viernes y que se oponen a un encuentro entre el presidente del Gobierno y el autonómico. "Es compatible la visita del Gobierno y una movilización pacífica y no violenta en las calles", afirma también en esta misiva.

"El formato no puede ser el problema" ha dicho también en las últimas horas la portavoz del Ejecutivo de Torra, Elsa Artadi, partidaria de ese encuentro en Barcelona entre ambos dirigentes aunque Moncloa finalmente no acabe comprando la versión bilateral. "Lo importante son los temas que se pongan sobre la mesa", ha defendido este lunes desde el Parlamento el portavoz del grupo parlamentario, JxCAT, Eduard Pujol, que vería como "muy buena noticia" el que finalmente haya foto entre Sánchez y Torra en la ciudad condal, aunque no sin advertencia: "El derecho a la autodeterminación no muerde y el tiempo es oro", le ha dicho Pujol al presidente del Gobierno al que le exige tratar a Cataluña como un sujeto político imprescindible.

"El balance de estos seis meses es mediocre, justito" ha dicho Pujol respecto a la gestión de Sánchez con Cataluña al que le sigue pidiendo generosidad. "Hasta ahora todo ha sido marketing político de sofá", defendía el dirigente separatista este lunes visiblemente más receptivo con que finalmente se pueda celebrar en Barcelona ese segundo cara a cara entre el presidente del Gobierno y el autonómico, aunque de momento desde la Generalidad se resistan a confirmar su postura.