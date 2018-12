El asesinato de Laura Luelmo marcó la última sesión de control al Gobierno del año en el Congreso de los Diputados.

El líder del PP, Pablo Casado, reivindicó la prisión permanente revisable, y pidió que no se derogue. Pedro Sánchez no recogió el guante, pero anunció medidas que serán aprobadas en el próximo Consejo de Ministros para "garantizar la seguridad de las mujeres".

El presidente del Gobierno refutó la premisa inicial de Casado sobre la bondad de la medida porque "la prisión permanente revisable está en vigor y no ha evitado este asesinato". Sin embargo, aseguró que la posición del Gobierno "será la de no derogar la prisión permanente revisable hasta que no conozcamos la doctrina del Tribunal Constitucional" al resolver el recurso planteado en su día por el PSOE. Y fue entonces cuando avanzó que este viernes aprobará "medidas de mejora para la seguridad de las mujeres en defensa de sus libertades".

"Tenemos que garantizar la seguridad de los españoles", enfatizó el líder de la oposición, para quien la prisión permanente revisable es la mejor fórmula para evitar la reincidencia de los delincuentes. En este sentido, defendió la ampliación de supuestos para "proteger" a la sociedad y a las víctimas.

En concreto, los populares quieren ampliar este supuesto para los asesinatos con obstrucción de la recuperación del cadáver a los familiares, asesinatos después de un secuestro, violaciones en serie, violación de un menor tras ser privado de libertad o torturado y muertes en incendios, liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.

Sobre la situación en Cataluña, Casado reprochó a Sánchez que "implore" una reunión "bilateral" con Quim Torra, un político que, a su juicio, busca el "derramamiento de sangre" y "una guerra civil". En su respuesta, el jefe del Gobierno apeló una vez más al diálogo dentro de la Constitución y espetó que el PP practica una "oposición autoritaria".