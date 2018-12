Vidal-Quadras cuenta el plan de terror callejero del separatismo para el 21: "Va a ser un caos"

El exvicepresidente del Parlamento Europeo ha explicado en Es la Mañana de Federico los planes que los grupos terroristas callejeros del separatismo tienen previstos para este viernes en Barcelona alrededor de la celebración del Consejo de Ministros.

Vidal-Quadras ha explicado que estos planes se han hecho públicos porque estos grupos "se comunican a través de unas redes internas, pero hoy en día esto está en la red y siempre es accesible".

Tal y como ha recordado "el nacionalismo catalán extremo tiene una tradición de cuerpos militarizados, como los famosos Escamots que iban uniformados y armados y participaron en el golpe de octubre del 34". "Esta tradición -ha contado el que fuera líder del PP en Cataluña- se ha mantenido bajo una apariencia u otra, con diferentes nombres y ahora hay una organización que se llama Bandera Negra y que es muy peligrosa".

Según Vidal-Quadras se trata de "entre 3000 y 4000 individuos" que a su modo también van uniformados: "El chándal oscuro, el pasamontañas y la cara cubierta es un uniforme" y que por ahora no llevan armas de fuego "pero sí bengalas y otros objetos que pueden hacer mucho daño".

Se trata de Grupos que "para cada acción elaboran un plan" y se comunican a través del móvil, "todo está perfectamente organizado y de forma militar", apunta el exparlamentario europeo, "su jefe político es el presidente de la Generalidad", por lo que "actúan según le convenga al separatismo en cada momento".

El "operativo" de este viernes

Vidal-Quadras ha descrito con detalle el "operativo" previsto para el día 21 que "consiste básicamente en lo siguiente: irán en cuatro grupos de unos 800 o 1000 individuos cada uno. El primero intentará tomar el Palacio de la Generalidad, otro hará lo mismo el Parlament, otro sembrará el caos y el fuego en el centro para que los Mossos o las fuerzas de seguridad del Estado tengan que estar ocupados allí y por último otro intentará impedir que Sánchez llegue la Llotja de Mar", el lugar donde se va celebrar el Consejo de Ministros.

Algo que en opinión del expolítico no será difícil "a menos que el presidente vaya en helicóptero", dado el lugar en el que se quiere celebrar la reunión ministerial y que "los Mossos tienen instrucciones de que todo sea pacífico, y si no pueden atizar y se ponen 500 personas en la autopista, Sánchez no pasa".

"Barcelona el día 21 va a ser un caos", ha concluído el que fuera candidato por VOX en las pasadas elecciones europeas, "puede haber una tragedia porque esta gente son descerebrados", ha apuntado "y puede ser la tumba política de Sánchez".

El cinismo del nacionalismo

Vidal-Quadras ha explicado que "el nacionalismo catalán siempre ha sido una exhibición de cinismo" y ha recordado cómo "Pujol siempre hablaba de gobernabilidad y venía a Madrid a dar unas conferencias" en las que le escuchaban todos los políticos y periodistas de la capital. "Esa actividad de evangelización -ha ironizado Vidal-Quadras- era compatible con el robo masivo".

El antiguo presidente del PP en Cataluña ha asegurado que los nacionalistas "niegan la identidad" a los catalanes que no comulgan con sus tesis y que "sólo reconocen la condición de catalán al nacionalista".