En plenas negociaciones para formar gobierno en Andalucía, el presidente de VOX ha hablado en Es la Mañana de Federico sobre la actualidad política, su programa electoral y sus futuras alianzas políticas. Santiago Abascal asegura que tras lograr 12 escaños en el Parlamento andaluz, vive este momento con "mucha tranquilidad" pero "con un vértigo que es en realidad responsabilidad".

Según explicaba, son conscientes de que "la gente viene a los mítines de VOX por España, no por Santiago Abascal, Ortega Smith o por unas siglas". "VOX tiene un capital importante: contar con la confianza de la gente que ya había perdido la confianza en todos", aseguraba para añadir que su programa es mayoritario en España: "Defendemos el sentido común, si somos capaces de liderar ese sentir mayoritario, VOX tendrá la capacidad de conseguir mayoría absoluta en España".

El presidente de VOX presenta a su partido como el único que da la batalla cultural para "atacar el feminismo supremacista", además de "defender la tauromaquia, el derecho a la vida o la supresión de las autonomías". Preguntado por algunas medidas de su programa electoral, relacionadas con el aborto, Abascal aseguraba que su formación es "no es confesional". "Somos un partido, no una orden religiosa", remataba. El presidente de Vox defienden "el derecho a la vida para que todos los medios que el Estado utiliza para favorecer la muerte, los use para favorecer la vida" y evitar que el aborto sea una "práctica anticonceptiva y eugenésica, como ocurre en España".

Sobre el matrimonio homosexual declaraba que "matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer" y que es necesaria la creación de una unión civil para las parejas del mismo sexo. Preguntado por el derecho a adoptar de parejas homosexuales, aseguraba que "debe primar el derecho de un niño a tener un padre y una madre" lo que no quiere decir, aseguraba, que no puedan adoptar personas del mismo sexo.

La "mamarrachada" de un pacto PSOE-Cs en Andalucía

Preguntado por un posible acuerdo entre Cs y el PSOE para que Juan Marín sea presidente de la Junta de Andalucía a cambio de ceder a los socialistas la presidencia del Parlamento autonómico, Santiago Abascal lo calificaba de "mamarrachada" y retaba a los de Albert Rivera a presentarse ante los españoles como los que "han llegado a un acuerdo con el PSOE, aunque sea la abstención, que conduce a que no se levanten las alfombras en Andalucía, no se abran las ventanas y no se haga de verdad un auditoría sobre la corrupción".

"Me preocupa el flirteo de Cs con el PSOE, que no es el histórico de Felipe González, sino el que ha llevado el golpe separatista de Cataluña al Palacio de la Moncloa", con ese PSOE "no hay nada que pactar", sentenciaba durante la entrevista. El presidente de VOX recuerda que para un cambio real en Andalucía son necesarios sus votos y que están dispuestos a aprobar el programa de gobierno de PP y Cs, a pesar de que los de Albert Rivera ni siquiera quieren sentarse a hablar con ellos.

Abascal anunciaba además que este mismo jueves intentarían empezar las conversaciones con el Partido Popular. Fuentes de Vox aclaraban después a Libertad Digital que se trata de contactos discretos para decidir cuándo y dónde empiezan las negociaciones formales entre ambos partidos. El partido de Abascal pide tener representación en la Mesa del Parlamento andaluz y advierte sobre la negativa de Cs: "A 400.000 andaluces no se les puede dar patadas todos los días".

Entre sus exigencias para dar su apoyo a la investidura está la supresión del Impuesto de Sucesiones, una rebaja del IRPF y la eliminación de organismos superfluos, incluido el "desmontaje de Canal Sur" para que no sea "tan gravoso para los andaluces": "Se puede dejar el programa de toros y el de Juan y Medio", ironizaba Abascal. Y pedía también la derogación de la Memoria Histórica, de las leyes de género, el fin de las ayudas a la inmigración ilegal y proteger al mundo rural después de que la tauromaquía o la caza hayan estado "tan estigmatizados por un movimiento totalitario como el animalismo". "Si algo ha demostrado Andalucía es que la mayoría nacional suma más por separado que en conjunto", aseguraba.

Alianzas políticas en Europa

Respecto a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Frente Nacional de Marine Le Pen después de las elecciones europeas, Santiago Abascal no lo descarta aunque asegura que es una decisión que tomarán después de que se celebren los comicios y abre la puerta a estar con el grupo de los no adscritos. Sí descarta cualquier tipo de acuerdo con el Partido Popular europeo.