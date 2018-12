Juan Marín ha asegurado en Es la Mañana de Federico que su pretensión es que en la mesa del Parlamento andaluz estén representados "los cinco partidos con voz y voto". Además, el de Ciudadanos ha desvelado que este martes habló también con el líder de VOX en la comunidad autónoma, Francisco Serrano.

Marín se ha felicitado por el acuerdo que este martes cerró definitivamente con el PP y explicó que "una vez acabado ese acuerdo programático" es el momento de negociar otros aspectos, en concreto la composición de la Mesa del Parlamento para lo que dice que "hay que hablar con todo el mundo".

Para el líder de Ciudadanos en Andalucía la mesa debería tener una composición "dos, dos, uno, uno, uno", es decir, dos representantes para el PSOE, otros dos para Cs o el PP y uno para las restantes fuerzas políticas: PP o Cs, Adelante Andalucía y VOX,"sin excluir a nada ni a nadie como otros sí pretenden", ha dicho.

Marín ha explicado su reunión de este martes con Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, en la que ha asegurado que "no estábamos negociando, estábamos hablando de posiciones". Además, ha comentado que "con Antonio y Teresa hace cuatro años que tengo reuniones, la conversación fue muy sencilla, tomamos un café y les dije lo que yo pretendo y ellos plantearon cuál era su visión".

También ha explicado que "tuve la oportunidad de hablar con Francisco Serrano", pero explicó que el de VOX le dijo que esos extremos de la negociación deben pasar por el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, algo que no gustó a mucho a Marín: "Lo razonable es que Serrano y yo nos podamos poner de acuerdo para la composición de la mesa", ha dicho.

Preguntado por si sus reuniones con Adelante Andalucía contradicen lo que dijo antes de la campaña en el sentido de que no tenía "nada que ver" ni con Podemos ni con VOX, ha dicho que son temas muy distintos: "No tenemos el mismo proyecto político", ha asegurado, "pero no estoy hablando de formar gobierno sino de componer la mesa". Además ha recalcado que respeta "a todas las fuerzas políticas, pero mi acuerdo es sólo con el PP".

Por último, se refirió al mensaje que ayer colgó en Twitter Santiago Abascal en el que le acusaba de negarse a una reunión con VOX: "Yo me siento con todo el mundo, se equivocó quien puso ese tuit", ha dicho.