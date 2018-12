Casado se pone como reto echar a la izquierda de las instituciones junto a Cs y VOX en 2019

Pablo Casado ya piensa en las próximas elecciones. Está convencido de que si la fórmula en Andalucía sale bien podrá extrapolarla a otras comunidades y ayuntamientos para "echar a la izquierda" de las instituciones. "Lo intentaremos siempre que podamos", anunciaron formalmente en el PP, incluyendo en la ecuación a Ciudadanos y a VOX.

Andalucía es "el preámbulo de nuevas mayorías constitucionalistas" en 2019, proclamó el líder del PP en Pamplona. Y no escondió su satisfacción ante el hecho de que Juan Manuel Moreno vaya a ser el próximo presidente de la Junta. "El PP no va a defraudar", añadió Casado, insistiendo en que se abre una "nueva expectativa de futuro". En la misma línea, su número dos, Teodoro García Egea, aseguró en esRadio que "es posible conformar mayorías alternativas a las que padecemos en Cádiz, en Madrid o en Barcelona".

En el PP son conscientes en cualquier caso de que la andadura no será fácil, con Ciudadanos y VOX muy distanciados, lanzándose permanentemente dardos públicamente. "Pero nosotros somos el pegamento", subrayaron fuentes de la dirección nacional, que pusieron como ejemplo lo ocurrido el miércoles, horas antes de cerrar el acuerdo definitivo para la confección de la Mesa del Parlamento.

García Egea se reunió en dos ocasiones con su homólogo de VOX, Javier Ortega. En el último encuentro, pasadas las 21:00h en el Parlamento andaluz, rubricaron un documento conjunto y distribuyeron su primera fotografía juntos. En paralelo, los contactos con Ciudadanos, que también tuvo que hablar con VOX aunque discretamente, tampoco cesaron. Este jueves, se pudo ver al secretario general del PP despachando animadamente con José Manuel Villegas.

"Andalucía es el laboratorio, y tenemos que hacerlo bien. No nos van a pasar ni una", resumieron en el entorno de Casado. "Pero si el cambio de régimen es real y acometemos las reformas necesarias, el mensaje que enviaremos al resto de España será nítido", remataron las fuentes de la dirección. En términos parecidos se pronunciaron también barones populares consultados por este diario: "Si sale bien, podemos salir beneficiados, pero si sale mal acabará perjudicándonos en las urnas".

Las negociaciones, en todo caso, no han concluido en Andalucía. Ortega montó un pequeño revuelo al asegurar en esRadio que había recibido la oferta de formar parte del Gobierno autonómico. "Es mentira", contestaron en Génova. En tono conciliador, García Egea, que volvió a hablar con él este jueves, afirmó que lo que hizo fue preguntarle por sus intenciones, pero no ofrecer nada.

Así las cosas, falta que PP y Cs diseñen el Ejecutivo y atar el respaldo de VOX a la investidura de Juan Manuel Moreno. Sobre la primera de las cuestiones, las fuentes consultadas dieron por descontado que Juan Marín será el vicepresidente y que el reparto de consejerías será al 50%.

En relación a VOX, Ciudadanos avisó de que no hay nada que hablar desde el punto programático, que el pacto "está cerrado". También García Egea defendió que "difícilmente puede uno negarse a las medidas planteadas por PP y Cs". "No hay excusa para no apoyarlo", remató el secretario general de los populares en esRadio. Sin embargo, desde la formación de Santiago Abascal se aseguró que no van a dar sus votos a "acuerdos ajenos: no nos sentimos vinculados con ese pacto porque no se nos ha invitado a esa negociación". "La negociación por tanto empieza de cero", advirtió Ortega.