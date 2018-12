Ortega Smith: "Lo más difícil ha sido que PP y Cs entendiesen que no íbamos a aceptar ese desprecio"

Javier Ortega Smith ha explicado en Es la Mañana de Federicolos últimos pormenores de la negociación que ha llevado a un acuerdo entre PP, Cs y el propio VOX para, por el momento, cerrar la Mesa del Parlamento andaluz.

"No ha sido fácil", ha explicado el de VOX, "lo más complicado era lo más obvio: que Cs y PP entendiesen que no íbamos a aceptar ese desprecio, ese ninguneo", ha dicho, Ortega Smith, que ha explicado que su última condición para el acuerdo ha sido "que nos pidieran formalmente el voto, porque no se dignaban ni a pedirnos ese voto".

Finalmente, Ortega Smith ha contado que dicha petición formal "la hizo por la propia Marta Bosquet –la elegida por Ciudadanos para presidir la Mesa– a través de una llamada telefónica y después de una conversación en los pasillos del Parlamento".

Parte del malestar de VOX con Cs viene, además de "los insultos de su candidato en Barcelona, porque Cs no tiene ningún empacho para reunirse con el PSOE, el partido más corrupto, o con los amigos de Otegi, los comunistas de Podemos, pero sí con VOX".

No ha habido negociación directa con Cs

Ortega Smith ha negado que "haya habido una mesa de negociación directa con Cs". La única mesa de negociación ha sido con el PP. Además ha dejado claro que "no hemos pedido consejerías como nos han ofrecido" –un extremo que fuentes populares han negado a Libertad Digital– porque VOX lo que quiere es un cambio real en Andalucía. "Queremos dejar claro que no hemos venido a hacer cambio de cromos o sillones".

De esta forma, ha añadido que "hemos venido a proponer cambios reales y en cada votación y en cada ley tendrán que hablar con nosotros". Asimismo ha dejado claro a los andaluces que "podrán tener la seguridad de que nosotros somos el partido que habla con transparencia y que hace lo que ha dicho". Sobre la estabilidad del futuro gobierno ha matizado que "habrá estabilidad en la medida en que el PP y Cs estén dispuestos realmente, no a un maquillaje sino a llevar a cabo el cambio que Andalucía necesita".

Ortega Smith ha trazado la ruta de los próximos días: "Empezamos este jueves con una negociación sobre cuestiones programáticas, ya que en ese acuerdo entre PP y Cs no hemos estado presentes" a la vez que les ha lanzado un mensaje claro a Moreno y Marín: "No vamos a dar votos a acuerdos ajenos".

Sobre el acuerdo en sí, ha dicho que lo ha leído, que hay cosas que le gustan pero que "luego hay frases muy bonitas pero que son puro maquillaje y no concretan nada". Desde VOX, "como hemos venido a cambiar las cosas, queremos con puntos y comas esos cambios, que digan qué organismos y leyes se van a suprimir". Por tanto, "negociaremos ley a ley, propuesta a propuesta y día a día hasta cambiar a Andalucía".

Sobre la encuesta de ABC de cara a las municipales de mayo, Ortega Smith se ha mostrado convencido de que superarán los pronósticos como en Andalucía y "VOX será la llave en toda España, como lo somos en Andalucía".