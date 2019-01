Pablo Casado "no tiene ninguna intención" de sentarse a negociar de nuevo con el PSOE el reparto del Consejo General del Poder Judicial, según fuentes de su entorno. No tropezará dos veces en la misma piedra. Pese a lo publicado en algunos medios de comunicación, no habrá pactos encubiertos. La postura del PP es clara e inamovible, en palabras de un destacado dirigente del partido, y pasa por la "despolitización" en la elección de los vocales del consejo.

En síntesis, el PP defiende una reforma de la ley orgánica del poder judicial "para volver al sistema de elección que consagra la Constitución y fortalecer la independencia judicial y la separación de poderes en España", tal y como anunció Casado, enmendando su posición inicial, tras la renuncia de Manuel Marchena. Y, hasta que tal extremo no se produzca, el PP no participará en la renovación del CGPJ, pese a los llamamientos del PSOE para que vuelva a la mesa negociadora.

En el último pleno de 2018, los grupos parlamentos de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y Compromís rechazaron el cambio de sistema de elección de vocales del órgano que pactaron PP y Ciudadanos en el Senado.

Ante esta circunstancia, a lo largo de lo que resta de legislatura, el PP presentará nuevas iniciativas en las Cortes para dejar clara su posición ante la ciudadanía. "Vamos a hacer bandera de ello. Si algo demostró el episodio de noviembre es que hay que cambiar las reglas", constataron en el entorno del líder de la oposición. La crisis provocó uno de los momentos más delicados para Casado, con Ignacio Cosidó en entredicho por sus ya famosos mensajes y buena parte de su electorado en contra del principio de acuerdo con los socialistas.