Casado defiende negociar con VOX: "Por ahora está dentro de la Constitución"

Pablo Casado se mostró "muy optimista" y dio por descontado que Juan Manuel Moreno será investido presidente de la Junta la próxima semana. A su juicio, que el PP sea capaz de negociar con Ciudadanos y con VOX le convierte en el voto útil ya que "logra pactos a la derecha y a la izquierda" a fin de acabar con el "régimen socialista" en Andalucía.

En una entrevista en Onda Cero, con la que dio inicio al curso político, el líder de la oposición defendió la negociación con el partido de Santiago Abascal. Este martes, sin ir más lejos, su secretario general, Teodoro García Egea, mantiene una reunión con su homólogo de VOX, Javier Ortega. "Lo que está diciendo por ahora VOX está dentro de la Constitución, que es nuestro único límite", zanjó Casado que, no obstante, reconoció que hay asuntos que les separan, como también con Ciudadanos.

"La regla es la Constitución", se reafirmó una vez más. Y admitió que para llegar acuerdos es importante "renunciar a postulados para que quepamos todos". En este sentido, Carlos Alsina le preguntó directamente a qué está dispuesto a renunciar, y sacó a colación la ley de violencia de género. "Nuestro compromiso en la lucha contra la violencia a la mujer es inequívoco", subrayó Casado.

Por ello, aseguró que se mantendrá intacto ese compromiso en el pacto de gobierno con Ciudadanos. Aunque añadió que ello es "compatible" con nuevas medidas "en contra de la violencia doméstica", como propone VOX. "No hay medidas específicas como sí las hay para las mujeres", expuso, citando a menores o parejas del mismo sexo. "No puede haber una colectivización de la sociedad, nosotros hablamos de víctimas", llegó a enfatizar.

A VOX le lanzó, en todo caso, un mensaje muy claro: "No puede convertirse en la única opción de Susana Díaz para perpetuarse en el poder". Y también recriminó a los de Abascal que se estén dedicando a hacer política a través de las redes sociales.

"No puedes recuperar a tu votante insultándole, tienes que volver a enamorarle", dijo también Casado enOnda Cero, consciente de que "tenemos que recuperar una base electoral". Y de nuevo defendió la necesidad de "tejer acuerdos" con VOX y Ciudadanos. "Me da mucha risa cuando Sánchez dice que somos radicales. Yo sé dialogar con todos, incluso con él. Lo que no voy a negociar es con batasunos, independentistas o con Podemos", remató.