Terremoto en el PP por el documento de VOX, aunque la negociación continúa

Génova consideró "inaceptable" el documento inicial remitido por VOX, pero no se levantó de la mesa de negociación. "Varios de los puntos -no se aclararon cuales- son un auténtico despropósito que el PP no puede respaldar", se afirmó en una primera valoración oficial, con el partido en estado de ebullición. "Derogar la ley de apoyo a las personas LGTBI y aprobar una de apoyo a la caza. Ya está todo dicho. Es el peligro de alimentar monstruos", se revolvió un líder autonómico.

La dirección nacional espera que VOX ceda y rebaje sus exigencias. En caso contrario, "estará desperdiciando una oportunidad de cambio en Andalucía después de casi 40 años de socialismo", se trasladó oficialmente. "Están bloqueando el cambio. Ahora mismo hay más alegría en las sedes del PSOE que entre sus votantes", aseguró la número dos de Juan Manuel Moreno, Loles López.

"Se han vuelto locos, buscan publicidad", lamentaron en el entorno del candidato a presidir la Junta, que tuvo que seguir las negociaciones a distancia. En Madrid, poco antes de las 17:00h, se dieron cita las delegaciones de PP y VOX, encabezadas por Teodoro García Egea y Javier Ortega respectivamente. Y fue entonces cuando los de Santiago Abascal entregaron el documento a sus interlocutores, que mostraron incómodos su desacuerdo e iniciaron la ardua negociación.

En paralelo, VOX remitió el escrito a los medios de comunicación provocando una auténtica tormenta interna en el PP. "Ya puestos, hubiera sido más directo exigir la expulsión de Andalucía a los que no sean de VOX. Pero pata negra. Y nos evitamos tanto rollo", exclamó Borja Sémper, el candidato del PP a la alcaldía de San Sebastián, en Twitter. A micrófono cerrado, llegaron mensajes de repulsa de las estructuras de Galicia, Castilla y León o Madrid a las exigencias de VOX.

Fueron varios los barones territoriales consultados por este diario que coincidieron: "Si no se bajan del burro es que quieren nuevas elecciones". Y enfatizaron la necesidad de que Génova se mantenga firme. "El órdago dura demasiado y el PP se tiene que hacer respetar", en palabras de un importante dirigente popular. "Bisoñez política", resumió un miembro de la dirección tras releer el documento.

Por su parte, desde VOX reaccionaron con cautela. Recordaron que el texto de 19 medidas es "negociable" y con ánimo de llegar "a un acuerdo". Y recordó: "Otros han tratado de dinamitar el cambio presentando un documento innegociable con 90 medidas ya cerradas". "¿Quién quiere llegar a un acuerdo y quién no?", se preguntaron, informa Maite Loureiro.