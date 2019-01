Revuelta de barones del PP contra VOX: "Les falta un hervor"

Revuelta de varios barones del PP contra VOX. Alto y claro, después de días de filtraciones a los medios de comunicación. De poco sirvió la llamada al orden de Isabel Díaz Ayuso a primera hora de la mañana. Uno de los más contundentes fue el líder de los populares vascos, Alfonso Alonso. "Les falta un hervor", dijo sobre los de Santiago Abascal. Borja Sémper, de la misma estructura territorial, ha sido uno de los más críticos contra VOX.

Alberto Núñez Feijóo fue el primer líder autonómico en alzar su voz tras semanas de runrún interno. Lo hizo antes de conocer las demandas de VOX para dar su apoyo a Juan Manuel Moreno en Andalucía. Rechazó "derogar o dejar de aplicar políticas contra la violencia doméstica" y animó a "mejorar y perfeccionar" las existentes y actuar "con contundencia".

Con sus declaraciones en los medios de comunicación, fueron varios los responsables del PP que, por primera vez a micrófono encendido, mostraron sus reservas con respecto a la formación de Abascal. Fernando López Miras, el presidente de Murcia, dejó claro que "no le gustan" las medidas que propone VOX y que en ningún caso las firmaría para su región. "No quiero gastar ni un minuto de saliva" a analizar sus medidas porque no tienen "ni pies ni cabeza", se sumó Alonso, en una comparecencia que generó una enorme atención mediática.

También la líder del PP en Valencia, Isabel Bonig, se desmarcó de la formación de Abascal, aunque de una manera más suave. "En el PP hay líneas rojas que no se pueden traspasar", contestó en la Cadena Ser, en alusión a la ley contra la violencia de género de Andalucía. Tal y como avanzó este diario, un sector de la formación, que incluye varios barones, defiende que Génova se ha de mantener "firme" antes las reclamaciones de VOX. Rafael Hernando, por ejemplo, tachó de "insólitas" y "un auténtico disparate" sus propuestas.

Pese al ruido interno, Dolors Montserrat negó categóricamente que exista división interna en la formación. "Estamos más juntos que nunca", llegó a afirmar, y recordó que el PP "siempre ha estado al lado de todas y cada una de las víctimas de cualquier tipo de violencia, también de género". Más realista, Díaz Ayuso, uno de los cargos en alza del nuevo PP, llamó al orden: "Dejen a la dirección llevar a cabo las negociaciones".

Fuentes de la dirección nacional enfatizaron, además, que "la realidad es la que es" y que "esos barones que ahora hablan" en mayo "seguramente necesitarán de los votos" del partido de Abascal para gobernar. "El escenario político es el que es", zanjaron las fuentes consultadas.