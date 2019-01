Rufián asegura que Podemos les ofreció "la cabeza de Borrell" a cambio de los Presupuestos

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián ha sido quien ha desvelado esta información en una entrevista publicada por eldiario.es donde ha asegurado que la formación de Pablo Iglesias les ofreció la salida del Gobierno del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell a cambio del apoyo de los diputados separatistas –ERC y PDeCAT– a los Presupuestos Generales del Estado que serán aprobados este viernes en Consejo de Ministros. "No voy a decir quién, pero nos propusieron durante un tiempo la cabeza de Borrell", ha añadido Rufián.

"Dijeron que ellos presionarían para que Sánchez hiciera ese gesto. Les dijimos que ojalá el problema fuera Borrell", ha dicho Rufián en esta entrevista. Llama la atención esta afirmación del diputado independentista tan solo pocas horas después de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez asegurase en una entrevista con EFE que "el ministro Borrell sería un extraordinario candidato a las elecciones europeas" del próximo 26 de mayo.

Lo cierto es que nadie en ERC, según fuentes consultadas por Libertad Digital, conocía esta contraoferta propuesta por Podemos y que este miércoles ha hecho pública Rufián. Aún así, dicen "fiarse de lo que dice su compañero", y aprovechan para rechazar cualquier intento de trueque a cambio de mantener la legislatura de Sánchez obviando sus reivindicaciones sobre los presos –presiones a la Fiscalía– y a pocos días del inicio del juicio.

"Si lo que quieren es jubilarle o enviarle a Europa, que no nos pongan como excusa", ha dicho la consejera de Justicia catalana, Esther Capella, en una entrevista en la Cadena Ser donde ha añadido que desconfía en que esta supuesta oferta a Rufián vaya a repetirse en reuniones formales pero que en cualquier caso no son ellos quienes tienen "que elegir qué ministros deben estar en el Gobierno o no".

Pese a rechazar esta propuesta, el vicepresidente catalán y también dirigente de ERC, Pere Aragonès, sí que ha admitido en otra entrevista en RNE, que sería una buena noticia porque les "facilitaría la campaña electoral en Europa" a la que ellos llevarán como cabeza de cartel al preso Oriol Junqueras: "El ministro Borrell ha destacado por aliarse con las tesis más nacionalistas españolas, y si la campaña va de contrarrestar argumentos los de Borrell son los mas contrarrestables", ha afirmado Aragonès.