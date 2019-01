Pablo Casado sacó pecho después de que el PP pactara, por separado, con Ciudadanos y con VOX para lograr el cambio político en Andalucía. "Actuamos de árbitro para ponerles de acuerdo", subrayó el líder de la oposición en Santander, donde arropó a la candidata del partido por Cantabria Ruth Beitia. "Hemos demostrado que somos el único partido que está en el centro y que puede pactar a la izquierda y a la derecha", se reafirmó.

Para Casado, el PP "es el voto útil", pero también el "fuerte y urgente" de cara a las elecciones que están por llegar este año. Y dejó claro que la fórmula andaluza se puede extrapolar a otras comunidades y ayuntamientos, como ya avanzó este diario. "Somos el pegamento" entre Ciudadanos y VOX, enfatizaron desde Génova. "Somos capaces de concitar consensos. En una negociación siempre hay que ceder pero somos capaces de negociar sin ceder en lo esencial, nuestros principios y sin que nadie nos marque la agenda y nos etiquete", en palabras del presidente del PP.

Ahora, según su relato, los ciudadanos podrán comprobar que el cambio en Andalucía merece la pena. "Va a traer regeneración", dijo, augurando que se abrirán "puertas y ventanas" y que se acabará "con la red clientelar". destacó también que, entre otras medidas, se ha pactado "una revolución fiscal".

A los barones que en los últimos días se han mostrado incómodos por la negociación con VOX también les lanzó un mensaje. "Seguimos en el centro moderado-reformista", sentenció. Fuentes de la dirección nacional aseguraron que han aplacado los temores de sus líderes regionales, toda vez lograron borrar las medidas más polémicas el documento inicial para Andalucía del partido de Santiago Abascal. "Hemos dejado el caballo y la Reconquista para el debate de café de VOX", llegó a afirmar Javier Maroto, partícipe en las negociaciones, en RNE.

Si bien, barones consultados por este diario aseguraron que seguirán vigilantes ante los próximos pasos de VOX, tanto en Andalucía como a nivel nacional. "A mí su discurso sigue sin gustarme", expuso un presidente regional, aunque reconoció: "Esto no quita para decir que seguramente tendremos que contar con ellos. Lo importante es que podamos pararles los pies en aquello que no podemos asumir". Y un día más, varios cargos apelaron a "no perder de vista" el centro político.