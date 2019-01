La expectación en el PP de Madrid es enorme, a la espera de que por fin Pablo Casado desvele en principio este viernes los candidatos al ayuntamiento y a la comunidad. "Que lo digan ya antes de que nos dé a todos un infarto", afirmó entre risas uno de los cargos en las quinielas, que bien entrada la tarde del jueves aún no había recibido la ansiada llamada. "Te lo juro, no tengo noticias", contestó otro de los fijos en las cábalas internas. Ambos, siempre con batería y con buena cobertura, por si acaso. "Podría haber sorpresas", deslizaron fuentes populares.

Los nervios fueron a más con el paso de las horas. "En este tema, Casado no podrá decir que es distinto a Rajoy. Menudo día nos está dando", afirmó un destacado dirigente de la estructura regional. Se corrió el rumor en el PP de que Génova estaba buscando "una mujer". En esRadio, Isabel Díaz Ayuso, cada día con más influencia política, no se descartó: "Si me pide Pablo Casado cualquier cosa en política daría el paso". Si bien, avisó de que su nombre no está en las encuestas internas encargadas por Génova.

"Se necesita gente ganadora, que trabaje, que tenga claro que el empleo es la clave, que no esté enredado en las broncas. En Madrid vamos a hacer un campañón y se va a reconocer al PP de siempre pero mirando al futuro", subrayó. Se sugirió internamente el nombre de María San Gil, pero su entorno se encargó de desmentirlo. También el de Isabel García Tejerina, aunque "no hay noticias", según sus allegados. Y más de un cargo soltó el nombre de la independiente Cayetana Álvarez de Toledo, pero fuentes de Génova aseguraron que tampoco.

Actualmente, Ángel Garrido ocupa la presidencia de la Comunidad y José Luis Martínez-Almeida es el portavoz del partido en el consistorio. Y la dirección nacional nunca ha descartado la posibilidad de que al menos uno de los dos se caiga del cartel electoral, pese a que ellos han mostrado públicamente su deseo de ser candidatos. Entre Garrido y Almeida, el entorno de Casado siempre ha tenido más afinidad con el segundo.

"Serán candidatos potentes", afirmaron en su día en Génova, abriendo la puerta incluso a un cambio de nombres por completo. "Tendrán un atractivo especial. El objetivo es ése, que sea una persona que además de votarle por las ideas sea también alguien que apetezca en lo emocional, en lo sensitivo", afirmó Javier Maroto, cuyo nombre fue incluido en las encuestas internas. En las quinielas, también, Adolfo Suárez Illana, que tiene ya despacho en la séptima planta de Génova13; Antonio González Terol, el regidor de Boadilla del Monte; o incluso Jaime Mayor Oreja, referente del PP de siempre.

Son muchos más los nombres que circularon en las últimas horas en una jornada de infarto para la estructura madrileña. Daniel Lacalle, al verse en una noticia, se apresuró a desmentir que tenga pensado dar el salto a la primera línea de la política. "Yo no soy candidato a ninguno de esos dos puestos", dijo escueto. "Menos mal que es cuestión de horas", se consoló uno de los posibles elegidos, ya entrada la noche. "Los nombres definitivos sólo están en la cabeza del jefe", zanjaron en Génova.