Torra amenaza con una crisis de 'Govern' si PDeCAT y ERC negocian los Presupuestos

Quim Torra sólo atiende a Carles Puigdemont, el expresidente prófugo que trata de imponer sus criterios desde la mansión de Waterloo. Antes de la visita que este viernes realizará Torra a su patrocinador, el titular del cargo de presidente de la Generalidad ha advertido a los partidos que le sostienen que está dispuesto a llevar a cabo una crisis de gobierno si se avienen a negociar con Sánchez la misma tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

En una charla con suscriptores del diario nacionalista Vilaweb y preguntado por la posibilidad de que ERC y el PDeCAT comiencen a negociar las cuentas del Estado, respondió que "si eso pasara, habría una crisis de gobierno". Torra reproduce de esta manera el planteamiento de Puigdemont, que no está dispuesto a que las promesas de multimillonarias inversiones en Cataluña que plantea Sánchez maticen el programa de máximos del separatismo.

Torra defiende que no se puede reproducir el cheque en blanco de la moción de censura y que el Gobierno está obligado a llevar a cabo algún gesto claro en materia de autodeterminación. Así, declaró que "desde la moción no hay cheques en blanco porque continuamos teniendo presos y exiliados y no hay ninguna propuesta sobre la autodeterminación. El pueblo de Cataluña pide mayoritariamente un gesto y no un nuevo estatuto o el presupuesto español".

El presidente de la Generalidad dijo también que quiere asistir a las sesiones del juicio a los golpistas, además de encabezar las manifestaciones separatistas que se produzcan a las puertas del Supremo. Además, apostó por la estrategia de no defenderse y acusar al Estado de la vulneración de los derechos políticos de Cataluña.