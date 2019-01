En su primera aparición pública tras alcanzar un acuerdo con el PP para investir a Juanma Moreno presidente de la Junta, Santiago Abascal defendía en una entrevista en Antena 3 las negociaciones llevadas a cabo en Andalucía y el trabajo hecho por su partido: "Nos ha permitido dar a conocer nuestro programa y facilitar un cambio en Andalucía", aseguraba. Sobre las diferencias existentes entre las propuestas que plantearon al PP y el acuerdo suscrito, admitía que era necesario "pactar y transigir". "No somos un partido marciano que esté fuera de la realidad", remataba.

Abascal negaba haber ido de farol durante las negociaciones y advertía a Ciudadanos: "Si las medidas pactadas entre PP y VOX son papel mojado, las pactadas por PP y Cs también" y se preguntaba si piensan aprobarlas con los votos del PSOE. "El que va de farol es Albert Rivera si no, es que ha engañado al PP y van a seguir gobernando los socialistas en la Junta", añadía.

Las críticas a la formación naranja se repetían varias veces a lo largo de la entrevista: "Han tenido que inventarse los extremos para situarse en el centro, un centro absurdo, indefinido, amorfo, que no representa a nadie", aseguraba el líder de VOX que insistía en referirse a Cs como "un partido de obediencia francesa" que "no cree en la soberanía de las naciones de Europa": "A nosotros nunca nos va a decir nadie desde fuera con quién tenemos que pactar", prometía.

Preguntado por la posibilidad de que el PP no cumpla finalmente su compromiso de crear una Consejería de Familia, el presidente de VOX aseguraba "confiar" en que se ajustarán al acuerdo y no intentarán hacerles "trampa". Avisaba en cualquier caso de que "vigilarán muy atentamente que se cumpla el pacto".

El momento de mayor tensión durante la entrevista se producía cuando la presentadora, Susana Griso, le preguntaba por su propuesta de aprobar una Ley Intrafamiliar. La entrevistadora recordaba su condición de víctima de amenazas por parte ETA y se mostraba sorprendida por la "poca sensibilidad que demuestra hacia las víctimas de violencia machista", a lo que Abascal negaba la mayor y calificaba sus palabras de "manipulación": "¿Alguién se imagina que una Ley me habilitara para señalar a mis vecinos diciendo ese es de ETA y que por mis simple palabra se les detuviera?", a lo que Griso le reprochaba que "la comparación no era razonable".

El presidente de VOX se quejaba a continuación de los "mantras pogres" y del "totalitarismo" que impide "discrepar" y defendía que son el único partido que defiende la cadena perpetua, no revisable, porque "un delincuente sexual no se rehabilita nunca y alguien que no se rehabilita no debe salir de la cárcel jamás". Por último, denunciaba que su partido ha sido "estigmatizado" y "maltratado" por algunos medios que calificaba como "menos libres".