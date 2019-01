Casado, con Almeida y Ayuso, a la España de los balcones: "Hemos llegado para quedarnos"

Pablo Casado enarboló la bandera de la "libertad" y se dirigió una vez más a la España de los balcones. "Hemos venido para quedarnos", defendió en la presentación de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida como candidatos a la Comunidad de Madrid y al ayuntamiento de la capital. En plena sintonía, los elegidos dejaron claro que dan un paso al frente dispuestos a dar la batalla de ideas. "Son grandes liberales", se felicitó Esperanza Aguirre, que asistió al acto. También estuvo Ángel Garrido, que no aclaró su futuro político tras caerse del cartel electoral. Cristina Cifuentes y Alberto Ruiz Gallardónfueron los grandes ausentes.

"Estamos preparados para recuperar la ilusión de los españoles y para asumir el reto sobre nuestros hombros de reconstruir aquellos pedazos que nos han dejado", afirmó el líder de la oposición. Y ello pese a heredar "un espacio fragmentado entre tres partidos", en referencia a VOX y a Ciudadanos, y a sufrir "una campaña de desprestigio contra nuestro legado". "Estoy muy orgulloso del PP", enfatizó Casado, que se mostró convencido de que ahora dan los números para echar a la izquierda de las instituciones.

El presidente del PP miró un día más a Andalucía y sacó pecho. "Que nos digan qué puntos del acuerdo no les gustan", sentenció. Y quiso dejar claro que "lo que ha pasado en Andalucía va a pasar en otros muchos sitios", con su partido pilotando las negociaciones con Ciudadanos y con VOX. "Somos el pegamento", no paran de repetir en los últimos días desde Génova. Tal y como avanzó este diario, Ayuso y Almeida no tienen ningún problema en llegar a acuerdos con la formación de Santiago Abascal.

A quienes "están destripando aves" para saber "si estoy más a la derecha o a la izquierda", Casado les dijo que está "donde siempre hemos estado". Y pronunció un discurso muy ideológico, en consonancia con sus candidatos. "Vamos a enamorar a la gente", en palabras del líder de la oposición, haciendo suyas "las ideas de la libertad".

"Mi compromiso es combatir el odio", destacó Díaz Ayuso. "Somos el muro de contención de la izquierda en Madrid", afirmó, revolviéndose contra el "comunismo rancio" de Podemos. "Se acabó, Manuela", auguró Almeida provocando la ovación de un abarrotado auditorio. "No te voy a fallar. Me dijiste que voy a ser el próximo alcalde de Madrid y lo vamos a conseguir. Faltan 133 días", añadió. "Queremos escribir el futuro de Madrid, no reescribir el pasado".