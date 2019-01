El 'Valle de los Caídos' de Colau: Franco, Carrero y la Sección Femenina se quedan sin medalla de Barcelona

Se acerca la campaña y Ada Colau no puede presumir de gestión. Siguen los desahucios, suben los precios de los alquileres, aumenta la inseguridad, se cronifican el top manta y el vandalismo y la alcaldesa no tiene ninguna plaza o nueva infraestructura que inaugurar. De ahí que se aferre a medidas de carácter simbólico. Eliminadas del callejero las referencias a los borbones y hasta al almirante Cervera por "fascista", ahora le toca el turno a la revisión del medallero de la ciudad en tiempos del franquismo, convertido en el particular ‘Valle de los Caídos’ de Colau.

A pesar de los años transcurridos y a falta de cadáveres para desenterrar, la alcaldesa ha encontrado en las distinciones municipales un filón para su política de imagen. Así, este miércoles se llevará a votación en el Ayuntamiento condal la retirada de la medalla conmemorativa de los XXV años de paz concedida por la administración municipal a Franco el 13 de agosto de 1964.

También se revocará, previsiblemente, la medalla de oro de la ciudad de la Sección Femenina en 1966, la que se otorgó al general Agustín Muñoz Grandes en 1969. la del Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat, que data del 26 de julio de 1939, y la que se otorgó a Luis Carrero Blanco a título póstumo en diciembre del 73.

Otros "afectados" por el propósito de Colau son el que fuera gobernador civil de Barcelona durante el pistolerismo sindical, Severiano Martínez Anido, a quien el Ayuntamiento de Barcelona distinguió en 1929 con la Gran Cruz de Beneficencia, el teniente general Alfonso Pérez Viñeta, distinguido en 1971, y a los gobernadores provinciales Antonio Ibáñez Freire y Felipe Acedo Colunga, nombrado hijo adoptivo en el 53.