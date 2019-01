Feijóo llama "extrema derecha" a VOX

Alberto Núñez Feijóo es el coordinador de la convención nacional del PP, que se celebra este fin de semana. Y sigue apelando al "centro político" en un momento en el que Pablo Casado busca el rearme ideológico de la formación para dar la batalla "sin complejos" de cara a las elecciones que están por llegar. Pero no solo eso. Este miércoles, también calificó de "extrema derecha" a VOX, formación con la que Génova quiere llegar a pactos para echar a la izquierda de la instituciones autonómicas y locales.

En el cónclave de los populares estará Mario Vargas Llosa, que participará como ponente independiente en la ponencia "La sociedad abierta y sus enemigos". Manfred Weber, el candidato del PPE a la presidencia de la Comisión Europea, y Antonio Tajani, el presidente del Parlamento europeo, serán los líderes internacionales invitados, según el programa provisional al que tuvo acceso este diario.

Además, tal y como avanzó este diario, Mariano Rajoy intervendrá el viernes -a las 18:00h- después de Teodoro García Egea y Feijóo. El sábado será el turno de José María Aznar. Casado arropará a ambos expresidentes.

En Onda Cero, el líder gallego defendió que su partido continúa en el centro político, desde donde aspira a representar a la mayoría, y aseguró que son el PSOE y VOX los partidos que, en su opinión, se han escorado tanto a la izquierda como a la derecha. "Cuando un Gobierno se va a la extrema izquierda y garantiza al independentismo que puede seguir haciendo o diciendo lo que quiera... se dice que el PP se ha ido a la derecha. No, lo que ha girado es un Gobierno con complicidades hacia planteamientos independentistas y populistas", interpretó, tal y como recoge EFE.

Además, Feijóo destacó el nacimiento de una fuerza "en el ámbito de la extrema derecha, que es VOX". "Si nos hubiésemos ido a la extrema derecha no habría nacido Vox o nos habríamos cambiado el nombre (...) Yo no he percibido ninguna estrategia para escorarnos a ningún sitio, se han escorado el PSOE, VOX...", se reafirmó.