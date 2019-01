Santamaría se reencuentra con Casado ante la presencia de Rajoy

La toma de posesión de Juan Manuel Moreno reencontrará al PP de entonces con el de ahora. Además de Mariano Rajoy, también se trasladará a Sevilla Soraya Sáenz de Santamaría, que ha lamentado no ser invitada personalmente a la convención nacional de la formación. En la capital hispalense se verá con Pablo Casado, que irá escoltado por Teodoro García Egea y Dolor Montserat.

En las primarias del partido, Moreno fue uno de los primeros barones territoriales que se situó al lado de Santamaría. Ambos, además de aliados políticos, son amigos, y de ahí que la exvicepresidenta no se vaya a perder su puesta de largo como nuevo presidente de la Junta de Andalucía, según las fuentes consultadas.

Casado no se ve con ella desde el funeral del padre de Rajoy, una vez Santamaría le comunicó en septiembre que abandonaba la primera línea de la política. Actualmente forma parte del Consejo de Estado, y en principio no irá a la convención del PP. En Génova asegura que está invitada "como cualquier otro afiliado", pero su entorno se quejó de no recibir la llamada de Casado, según avanzó El Mundo.

También estará en Sevilla Rajoy, que después cogerá un AVE rumbo a Madrid para participar en el cónclave popular. Tal y como avanzó este diario, el expresidente intervendrá el viernes mientras que José María Aznar lo hará el sábado, por lo que no habrá foto de ambos juntos. Casado y Moreno también estarán durante la primera jornada de la convención