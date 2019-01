La violencia doméstica vuelve a ser motivo de enfrentamiento entre el PSOE y VOX. Cuando Juanma Moreno todavía no ha sido investido presidente de la Junta, cientos de manifestantes respaldados por los socialistas han rodeado el Parlamento andaluz para oponerse a la irrupción de VOX en la Cámara y al futuro gobierno de PP y Ciudadanos.

Unas protestas que Francisco Serrano ha calificado de "kale borroka" , provocando la indignación de los partidos de izquierda. Susana Díaz ha llegado a decir que "kale borroka es querer justificar la violencia hacia las mujeres", en referencia a VOX y ha añadido que "desgraciadamente el terrorismo machista se ha cobrado en este país más vidas que ningún otro tipo de terrorismo".

Duras palabras que han sido contestadas por el diputado de VOX durante una entrevista en Es la Tarde de Dieter en la que ha acusado a la dirigente socialista de "manipular" y "mentir": "Yo llevo luchando contra la violencia frente a las mujeres, y nunca la he justificado, desde hace ya 27 años profesionalmente. Cuando ella estaba todavía repitiendo algún curso de Derecho, yo estaba ya defendiendo a mujeres maltratadas en mi juzgado", ha asegurado muy molesto.

A continuación ha defendido la necesidad de proteger a las mujeres que tiene miedo y están discriminadas al tiempo que debería castigarse al hombre que "por el hecho de serlo considera a la mujer inferior". "Que Díaz no califique a quien no conoce y no insulte ni difame", remataba Serrano en esRadio.

Preguntado por las manifestaciones a las puertas del Parlamento andaluz ha dicho que es necesario saber que las asociaciones que han convocado las protestas llevan años cobrando subvenciones y ayudas de la Junta "sin control": "Han vivido muy cómodas y ha llegado el momento de que rindan cuentas", ha defendido el portavoz de VOX.

Durante la entrevista, Serrano ha valorado también el discurso de investidura de Juanma Moreno como "conciliador" y ha elogiado aspectos de su programa en materia económica, de lucha contra la corrupción o para la reducción del gasto y la administración pública, aunque ha echado en falta propuestas en materia social, incluidas en el acuerdo entre PP y VOX: "Veo que todavía estamos bajo la dictadura de lo políticamente correcto de la izquierda", se ha quejado.